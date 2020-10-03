Старейшиной Йыхви стал неизвестный в волости предприниматель из Валга

Йыхвиское волостное собрание в четверг одиннадцатью голосами против десяти выбрало новым старейшиной волости уроженца южной Эстонии, бизнесмена в сфере развлечений Юри Конрада, которого Валгаское волостное собрание в феврале этого года отстранило от должности заместителя волостного старейшины.
Насколько известно "Северному побережью", должность старейшины Йыхвиской волости предложили нескольким кандидатам, в том числе бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову, но некоторые из них отказались, и в итоге уговорили Юри Конрада.