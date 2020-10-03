Старейшиной Йыхви стал неизвестный в волости предприниматель из Валга

Юри Конрад (на первом плане) сказал, что хочет восстановить в Йыхви спокойную рабочую атмосферу. То же самое говорил его предшественник Макс Каур больше года назад, когда стал волостным старейшиной, но в итоге он лишился должности, как и помощник старейшины Мессурме Писарева.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik