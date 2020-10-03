Сб, 3.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Старейшиной Йыхви стал неизвестный в волости предприниматель из Валга

Юри Конрад (на первом плане) сказал, что хочет восстановить в Йыхви спокойную рабочую атмосферу. То же самое говорил его предшественник Макс Каур больше года назад, когда стал волостным старейшиной, но в итоге он лишился должности, как и помощник старейшины Мессурме Писарева.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание в четверг одиннадцатью голосами против десяти выбрало новым старейшиной волости уроженца южной Эстонии, бизнесмена в сфере развлечений Юри Конрада, которого Валгаское волостное собрание в феврале этого года отстранило от должности заместителя волостного старейшины.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Насколько известно "Северному побережью", должность старейшины Йыхвиской волости предложили нескольким кандидатам, в том числе бывшему вице-мэру Тарту Артему Суворову, но некоторые из них отказались, и в итоге уговорили Юри Конрада.

Конкурировавшая с Конрадом реформистка Марис Тоомел, бывший помощник йыхвиского волостного старейшины, набрала десять голосов.

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