На звание "Учитель года" претендует один идавирусец

Владимир Жаворонков - учитель истории, который покоряет учеников своими превосходными ораторскими способностями и умением связать с темой другие сферы, от литературы до спорта. По словам выдвинувших Жаворонкова на конкурс, его уроки интересные, увлекательные и вдохновляют на дальнейшее изучение предмета. Его ученики представляли Кренгольмскую мануфактуру на конкурсе "Европейское наследие" и прошли в финальный тур в Страсбурге.

Жаворонков водит учеников в исторические места и музеи как на родине, так и за рубежом, и помогает организовать встречи между молодыми людьми разных национальностей, чтобы ученики могли общаться как на родном и государственном, так и на иностранных языках.

Будучи международным гроссмейстером, Жаворонков ведет в школе кружок шахмат, который развивает аналитическое мышление. Также он помогает развивать спортивную жизнь в Нарве и поддержал создание в городе нескольких шахматных клубов.