На звание "Учитель года" претендует один идавирусец

Учитель нарвской Кесклиннаской гимназии Владимир Жаворонков отобран в число номинантов на звание "Учитель года" в категории "Учитель основной школы". Лауреаты в 12 категориях будут объявлены в субботу, 3 октября. Гала-церемония "Учитель года" состоится в концертном доме "Alexela", прямую трансляцию проведет телеканал "ETV".
Владимир Жаворонков - учитель истории, который покоряет учеников своими превосходными ораторскими способностями и умением связать с темой другие сферы, от литературы до спорта. По словам выдвинувших Жаворонкова на конкурс, его уроки интересные, увлекательные и вдохновляют на дальнейшее изучение предмета. Его ученики представляли Кренгольмскую мануфактуру на конкурсе "Европейское наследие" и прошли в финальный тур в Страсбурге.
Жаворонков водит учеников в исторические места и музеи как на родине, так и за рубежом, и помогает организовать встречи между молодыми людьми разных национальностей, чтобы ученики могли общаться как на родном и государственном, так и на иностранных языках.
Будучи международным гроссмейстером, Жаворонков ведет в школе кружок шахмат, который развивает аналитическое мышление. Также он помогает развивать спортивную жизнь в Нарве и поддержал создание в городе нескольких шахматных клубов.
Жаворонков считает важным, чтобы ученики не боялись выражать свое мнение, могли защитить свою точку зрения и с ними можно было поговорить на любые темы. Поэтому на его уроках много дискуссий и презентаций.