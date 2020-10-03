На фестиваль школьных театров зрителей не ждут

Юные ида-вируские любители театра собираются на Ида-Вирумааский фестиваль-конкурс школьных театров обычно в марте, но в этом году пандемия заставила организаторов перенести театральные встречи с ребятами на осень. Организаторы уверяют, что фестиваль обязательно состоится 12-13 октября. Впервые в его истории зрителей в зал не приглашают.
Координатор форума Анне Уттендорф сказала, что, несмотря ни на что, фестиваль школьных театров состоится. Но изменится его формат - если какие-то коллективы не смогут приехать и выступить на сцене, жюри придется смотреть их работы на экране.