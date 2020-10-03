На фестиваль школьных театров зрителей не ждут

Координатор форума Анне Уттендорф сказала, что, несмотря ни на что, фестиваль школьных театров состоится. Но изменится его формат - если какие-то коллективы не смогут приехать и выступить на сцене, жюри придется смотреть их работы на экране.

- Дети много старались, готовились, и не хочется никого разочаровывать, - объяснила она. - Поэтому мы решили, что артисты должны встретиться и показать свои спектакли. Однако сейчас эпидемиологическая обстановка меняется каждый день и нельзя быть уверенным в том, что на место смогут приехать все зарегистрировавшиеся труппы. Поэтому в крайнем случае будем смотреть их постановки на экране - съемки сейчас делают все.