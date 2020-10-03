Сб, 3.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

На фестиваль школьных театров зрителей не ждут

Спектакль "Неопознанные пришлендры" в исполнении артистов силламяэской Ваналиннаской школы в прошлом году заслужил высшую награду среди 5-9-х классов.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Юные ида-вируские любители театра собираются на Ида-Вирумааский фестиваль-конкурс школьных театров обычно в марте, но в этом году пандемия заставила организаторов перенести театральные встречи с ребятами на осень. Организаторы уверяют, что фестиваль обязательно состоится 12-13 октября. Впервые в его истории зрителей в зал не приглашают. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Координатор форума Анне Уттендорф сказала, что, несмотря ни на что, фестиваль школьных театров состоится. Но изменится его формат - если какие-то коллективы не смогут приехать и выступить на сцене, жюри придется смотреть их работы на экране. 

- Дети много старались, готовились, и не хочется никого разочаровывать, - объяснила она. - Поэтому мы решили, что артисты должны встретиться и показать свои спектакли. Однако сейчас эпидемиологическая обстановка меняется каждый день и нельзя быть уверенным в том, что на место смогут приехать все зарегистрировавшиеся труппы. Поэтому в крайнем случае будем смотреть их постановки на экране - съемки сейчас делают все.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back