Основные должники в Ору - живущие в России квартирособственники

По данным предприятия "OSK Grupp", которое занимается отоплением малых частей Кохтла-Ярве, в Ору не останется домов без отопления, хотя в ряде из них имеются долги за прошлые сезоны, и самые большие - у не проживающих здесь квартирособственников-россиян.
По словам обслуживающей клиентов "OSK Grupp" Елены Трояновой, есть такие квартировладельцы, проживающие в России, которые не платят с момента покупки квартиры, то есть в течение семи лет. "Мы передали их долги эстонской инкассо-фирме, а она в свою очередь - российской, но пока тишина, - отметила она. - Общий долг россиян за тепло составляет 29 тысяч евро".