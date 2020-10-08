Основные должники в Ору - живущие в России квартирособственники

По словам обслуживающей клиентов "OSK Grupp" Елены Трояновой, есть такие квартировладельцы, проживающие в России, которые не платят с момента покупки квартиры, то есть в течение семи лет. "Мы передали их долги эстонской инкассо-фирме, а она в свою очередь - российской, но пока тишина, - отметила она. - Общий долг россиян за тепло составляет 29 тысяч евро".

Правда, есть и те, кто исправно платил раньше, но в связи с пандемией не может приехать в Эстонию и этим объясняет образовавшиеся в последнее время долги. Такие россияне должны 2500 евро. "Но связь с ними у нас есть, и они обещают со временем заплатить", - говорит Елена Троянова.