Мусорный оператор не получил от Кохтла-Ярве разрешение на резкое повышение цены

"Ekovir" выиграл тендер на вывоз бытовых отходов в Кохтла-Ярве в 2016 году. С тех пор предприятие дважды ходатайствовало о значительном повышении цены, одно ходатайство было удовлетворено.

Кохтла-Ярвеское горуправление отклонило ходатайство о повышении цены на вывоз смешанных бытовых отходов более чем на 60 процентов, поданное мусорным оператором, который действует в городе на основании тендерного договора. Город решил, что предприятие должно было предвидеть рост расходов еще тогда, когда делало тендерное предложение.