Чт, 8.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Мусорный оператор не получил от Кохтла-Ярве разрешение на резкое повышение цены

"Ekovir" выиграл тендер на вывоз бытовых отходов в Кохтла-Ярве в 2016 году. С тех пор предприятие дважды ходатайствовало о значительном повышении цены, одно ходатайство было удовлетворено.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление отклонило ходатайство о повышении цены на вывоз смешанных бытовых отходов более чем на 60 процентов, поданное мусорным оператором, который действует в городе на основании тендерного договора. Город решил, что предприятие должно было предвидеть рост расходов еще тогда, когда делало тендерное предложение.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

ТОО "Ekovir" заключило договор с Кохтла-Ярвеским горуправлением в апреле 2016 года, после того, как выиграло тендер, предложив цену гораздо ниже, чем два других конкурента. Если предложенная АО "Ragn-Sells" цена вывоза одного кубометра смешанных бытовых отходов составила 6,90 евро, а у АО "Keskkonnateenused" - 7,30 евро, то "Ekovir" предложил цену 2,43 евро.

Цена выросла в два раза

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