Мусорный оператор не получил от Кохтла-Ярве разрешение на резкое повышение цены

Кохтла-Ярвеское горуправление отклонило ходатайство о повышении цены на вывоз смешанных бытовых отходов более чем на 60 процентов, поданное мусорным оператором, который действует в городе на основании тендерного договора. Город решил, что предприятие должно было предвидеть рост расходов еще тогда, когда делало тендерное предложение.
ТОО "Ekovir" заключило договор с Кохтла-Ярвеским горуправлением в апреле 2016 года, после того, как выиграло тендер, предложив цену гораздо ниже, чем два других конкурента. Если предложенная АО "Ragn-Sells" цена вывоза одного кубометра смешанных бытовых отходов составила 6,90 евро, а у АО "Keskkonnateenused" - 7,30 евро, то "Ekovir" предложил цену 2,43 евро.