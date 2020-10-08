Марью Мыру привезла в библиотеку краски лета и запахи моря

Марью Мыру живет в Люганузе, в ее прекрасном саду растут десятки видов цветов, которые не только радуют глаза хозяйки, но и вдохновляют ее к творчеству. Говорит, что еще несколько лет назад она и не представляла, что умеет рисовать. Но взяв в руки кисти и краски, так увлеклась, что не перестает переносить на полотна свое восхищение красотой.

К слову, в этом году дом Марью и Яанно Мыру второй раз был удостоен президентской награды как победитель конкурса "Красивый дом". Ее сад соседи называют безупречным, а многочисленные растения и цветы становятся темами для ее новых картин. Зрители называют их живыми, настолько точно она умеет передавать естественность и подлинность творений природы. Автор рассказывает, что начинала писать акрилом, но теперь ее любимый материал масло.