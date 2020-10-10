БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ ⟩ Урок может сорваться, если спросить учителя Владимира Жаворонкова о причине его ухода из полиции

Нравятся путешествия, которые мы с классами предпринимаем, чтобы увидеть что-то своими глазами, своими руками потрогать, встретиться с другими людьми. Все это, чтобы дети увидели, что наш Ида-Вирумаа - это искусственно созданный микромир, а настоящий мир гораздо шире. Когда дети сталкиваются с этим - их внутренний мир переворачивается, они становятся людьми с большим мировоззрением. Становятся интеллигентными людьми, которые замечают других и понимают многие вещи.

- Какими были вы сами в школьные годы?

- Степень уважительности, почтения к другим людям даже в те жесткие девяностые годы, когда я выходил из школы, была намного выше, чем сейчас. Свобода - это большая ноша, которая не по плечу современным детям, да и родителям. Большинство ломаются, и мы получаем в итоге мат, насилие. А самое печальное, что я вижу здесь, а также видел в полиции и в налоговом - безответственность. Мы ищем случайных ответственных, наказываем абы кого, но не меняется сама система, начиная с депутата и заканчивая простым ребенком.

- Что особо интересного осталось в памяти от 15 лет работы следователем сперва в полиции, а потом в налогово-таможенном?

- Очень яркие дела, колоритные личности. Я зацепил конец девяностых, и оттуда у меня в памяти, как я это называю, психологические этюды. Они о том, как люди ведут себя в тех или иных экстремальных ситуациях. Это была моя личная школа, так я становился как личность.

Всевозможных дел и ситуаций было миллион. Огромное количество критических ситуаций, где надо было с ходу принимать решения. Кроме того, постоянно сталкивался с людскими трагедиями, надрывами и всем чем угодно еще. Самое важное - я научился брать на себя ответственность, отвечать за свои слова и поступки.

Другое дело, что все это привело меня к огромному разочарованию в системе, когда я узнал многие вещи и понял, что на самом деле справедливости нет, она недостижима здесь, а есть, скажем так, конъюнктурные соглашения, компромиссы. Очень сильно огорчает, что нельзя докопаться до истины, установить окончательную правду и поставить точку. Это бьет прямо в сердце.

- Говорите ли вы об этом с учениками?

- О своей практике, безусловно, говорю и привожу примеры. Любимый вопрос для срывания урока у нас звучит так: почему вы ушли из полиции? (Смеется.) Дети знают, что на эту педальку можно нажимать и меня это цепляет. Впрочем, я уже перестал отвечать на подобные вопросы, чтобы дети не разочаровались в нашей стране, ведь страна действительно замечательная.

- Вы не сообщаете им про отсутствие идеального и справедливого мира?