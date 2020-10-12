Макет топонима для Нарвы воссоздали в Кохтла-Ярве

Макет топонима изготовили заново по заказу департамента горхозяйства Нарвской горуправы на нарвском промышленном предприятии "TEM Hooldus". Оно получило этот контракт по итогу конкурса. Итоговая стоимость составила 21720 евро, включая НСО.

Готовый макет, изготовленный из листовой стали и весящий три тонны, установили на Петровской площади 9 октября.

Руководитель "TEM Hooldus" Игорь Дайнеко рассказал "Северному побережью", что с технологической стороны это была работа средней сложности. "Особенность в том, что при сварке металл ведет, и поэтому применили толстый металл в шесть миллиметров, тогда как город хотел два-три миллиметра".

Дайнеко добавил, что макет изготовили в производственном цехе "TEM Hooldus" в Кохтла-Ярве. Непосредственное участие в этой работе приняло кохтла-ярвеское производственное предприятие "Stako Diler".

В нарвском департаменте горхозяйства с благодарноcтью подтвердили, что изготовитель за свой счет выполнил больший объем работ, нежели предполагалось заказом. Во-первых, они взяли более толстый лист стали. Во-вторых, смогли найти лист нестандартного большого размера, благодаря чему все буквы вырезали вместе и неразрывными. В-третьих, изделие покрасили более толстым слоем краски, а потом за свой же счет нанесли специальный лак против граффити.

Первоначальный топонимический знак "Narva" весом примерно две тонны и размером 6,7х2,5 метра был подарен Нарве предпринимателем Александром Брокком при участии члена Нарвского горсобрания Владимира Бутузова к столетию Эстонской Республики в феврале 2018 года. Тот знак был изготовлен из прочного пластика на стальном каркасе и обклеен стойкой пленкой.

Первые дни знак стоял на Ратушной площади, а потом занял постоянное место на Петровской площади Нарвы недалеко от погранпункта. Это место сразу стало новой достопримечательностью.

В апреле 2018 года власти Нарвы по договору с Брокком и Бутузовым безвозмездно приняли знак на городской имущественный баланс, и балансовой стоимостью этого имущества назвали 100 евро. Истинную стоимость макета Брокк не разглашал, однажды сказав только, что на изготовление букв в Санкт-Петербурге он потратил миллион рублей, то есть более 14 тысяч евро по тогдашнем курсу.

21 февраля 2020 года достопримечательность на Петровской площади была завалена порывом ветра и развалилась при падении, будучи уже ранее местами сломанной вандалами. Макет в тот же день отвезли на территорию Нарвского центра обращения отходов и потом признали непригодным к восстановлению. Тогда же решили изготовить макет заново, заручившись согласием дарителя - Александра Брокка.