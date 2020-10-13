Вт, 13.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В новом шпионском фильме "O2" идавирусцы берут числом

Нарвитянка Серафима Колодкина помогла организовать самую масштабную на данный момент массовую сцену, снятую в Ида-Вирумаа. В прошлую среду вечером на премьере шпионского триллера "О2" в йыхвиском кинозале "Amadeus" она наслаждалась не только нарвскими кадрами, но и фильмом в целом.

ФОТО: Margit Kurvits

"Это особенное чувство, когда ты часть чего-то большого", - призналась Серафима Колодкина после премьеры художественного фильма "О2" в Йыхви. Нарвитянка помогла найти 150 местных жителей для снимавшихся на "Кренгольме" кадров, и на данный момент это самая большая массовка в Ида-Вирумаа.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Серафима Колодкина - балерина по образованию, работает в нарвском театральном центре "Свободная сцена" продюсером, но ее самое большое хобби - киносъемки. Девушка помогала на съемках трех фильмов; на съемках игрового фильма "О2", который на прошлой неделе вышел в прокат, она была ассистентом по кастингу. 

Фильм переносит в довоенное время

Действие фильма переносит в Эстонию времен пакта Молотова - Риббентропа, в 1939 год. Капитан эстонской военной разведки (О-2) в исполнении Прийта Выйгемаста возвращается на родину, чтобы расследовать загадочную смерть своего сослуживца. Однако по мере того, как он идет по следу, все яснее вырисовывается план оккупации Эстонии Красной армией, в чем советской военной разведке предстоит сыграть свою роль. Режиссер фильма - Маргус Паю.

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