В новом шпионском фильме "O2" идавирусцы берут числом

Серафима Колодкина - балерина по образованию, работает в нарвском театральном центре "Свободная сцена" продюсером, но ее самое большое хобби - киносъемки. Девушка помогала на съемках трех фильмов; на съемках игрового фильма "О2", который на прошлой неделе вышел в прокат, она была ассистентом по кастингу.

Фильм переносит в довоенное время

Действие фильма переносит в Эстонию времен пакта Молотова - Риббентропа, в 1939 год. Капитан эстонской военной разведки (О-2) в исполнении Прийта Выйгемаста возвращается на родину, чтобы расследовать загадочную смерть своего сослуживца. Однако по мере того, как он идет по следу, все яснее вырисовывается план оккупации Эстонии Красной армией, в чем советской военной разведке предстоит сыграть свою роль. Режиссер фильма - Маргус Паю.