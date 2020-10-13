В новом шпионском фильме "O2" идавирусцы берут числом

"Это особенное чувство, когда ты часть чего-то большого", - призналась Серафима Колодкина после премьеры художественного фильма "О2" в Йыхви. Нарвитянка помогла найти 150 местных жителей для снимавшихся на "Кренгольме" кадров, и на данный момент это самая большая массовка в Ида-Вирумаа.
Серафима Колодкина - балерина по образованию, работает в нарвском театральном центре "Свободная сцена" продюсером, но ее самое большое хобби - киносъемки. Девушка помогала на съемках трех фильмов; на съемках игрового фильма "О2", который на прошлой неделе вышел в прокат, она была ассистентом по кастингу.