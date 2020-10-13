И вновь горит: свалка в Уйкала - самая пожароопасная в Эстонии

9 октября в 9.56 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре на свалке Уйкала в Тойлаской волости, где отходы горели на площади 100 метров и глубина возгорания достигала семи метров. Тушение пожара было завершено в полдень 10 октября.

Запрос Спасательного департамента

Это только один из ряда частых пожаров на свалке Уйкала, которые тревожат Идаский спасательный центр.

Этим летом после очередного пожара в Уйкала руководитель Идаского спасательного центра Айлар Хольцманн отправил руководству свалки запрос, в котором хотел узнать, какие методы безопасности планируется там внедрить. "Свалка в Уйкала, согласно данным статистики, своей пожароопасностью сильно отличается от других в Эстонии", - отмечалось в его письме. Начиная с 1 января 2019 года до 5 июня сего года на свалках Эстонии отмечено 19 пожаров, 13 из них - в Уйкала. В промежутке времени с января 2018 года до 13 июля 2020 года спасатели 21 раз выезжали на территорию свалки Уйкала.

"В названный период наш временной ресурс на тушение пожаров составил 229 часов 20 минут, то есть по существу десять суток. При этом тревогу вызывает красноречивый рост числа пожаров. Статистика свидетельствует, что ваши действия по предупреждению пожаров не дали результатов", - написал Хольцманн.

По оценке Спасательного департамента, в зависимости от масштабов пожара на его тушение уходит много времени, и это в прямой зависимости от имеющихся ресурсов, что существенно отодвигает время реагирования на пожары. "Просим разъяснить, какие методы вы намерены предпринять для предупреждения пожаров".

Свалка в Уйкала, согласно данным статистики, своей пожароопасностью сильно отличается от других в Эстонии. Айлар Хольцман, руководитель Идаского спасательного центра 11

Исполнительный директор свалки Уйкала Евгений Федоренко говорит, что причиной последних пожаров было самовозгорание бытовых отходов. "Большинство пожаров случились во временном хранилище. Самовозгорание свойственно для воспламеняющихся веществ и материалов, и это выглядит как комбинация термической, химической и микробиологической реакций", - пояснил он.

По его словам, отходы в разном состоянии, и возгорание может быть вызвано ускорением экзотермических реакций. "При долгом соприкосновении материал аккумулирует жар, а потом происходит самовозгорание. В этих случаях аккумуляция материалом тепла может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев".

Руководство свалки обещает провести измерения и остудить слой

По словам Федоренко, нынче на свалке Уйкала с помощью лазерного измерителя проводятся ежедневные измерения в известных местах и все показатели регистрируются в дневнике. "Когда температура подходит к опасной отметке 80 градусов, предпринимаем меры остужения опасных зон, проводим анализ и поливаем водой. С этой целью используем постоянно грузовик с четырехтонной цистерной воды. Этот же автомобиль используется и при тушении пожара".

Федоренко утверждает, что владелец свалки - ТОО "Ekovir" - получил разрешение на расширение четвертой зоны складирования, что существенно уменьшит возможность возникновения пожаров. "Пожароопасное временное место складирования отходов устраняется. В настоящее время идет подготовка для складирования вне территории свалки Уйкала площадки для предварительной обработки, на что Инспекция охраны окружающей среды дала предписание исполнить до апреля будущего года".

Руководитель бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Марти Сийм сказал, что работу спасателей осложняет то, что сюда требуется доставка большого количества техники, которая в то же время может быть нужна и в ином месте. "Здесь дело обстоит так, что если, например, где-то горит жилой дом, то технику в первую очередь направляем туда, поскольку это приоритет номер один. Поэтому тушение свалки отнимает много времени".

Ответ Федоренко спасателям пришел 5 октября, а четыре дня спустя свалка загорелась вновь. На вопрос, удовлетворили ли руководство Идаского спасательного центра планируемые меры, Сийм ответил, что хотелось бы получить результаты измерения температуры до последнего пожара. "Тогда-то и сможем сказать, достаточны ли эти меры".