Премьер-министр и работники здравоохранения идавирусцам: риск заразиться коронавирусом высок!

Они отмечают, что ближайшие недели покажут, останется ли количество новых случаев заражения на прежнем уровне, начнет падать или снова покажет рост. "Чтобы предотвратить распространение вируса и вести как можно более нормальный образ жизни, мы не должны терять бдительность на рабочем месте, в школе, в общественном транспорте, в общественных местах или в семье", - сказано в заявлении, в котором содержится призыв к идавирусцам носить маску в общественных местах, избегать поездок за границу и загрузить в свои смартфоны мобильное приложение HOIA.

Государство могло бы поддержать тестирование на предприятиях

Ратас, Ланно и Лутсар отмечают, что крайне важно, чтобы все работники были обеспечены необходимыми мерами безопасности. "Разумеется, нельзя идти на работу больным, например, с температурой, насморком или кашлем. Это важно как для работника, так и для работодателя. Несоблюдение этого принципа может привести к заражению всего персонала, закрытию предприятий и потере рабочих мест. В местах большого скопления людей, например, у входов в здания, в раздевалках и туалетах, в столовых, необходимо соблюдать дистанцию и носить маски", - говорится в обращении.

Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн отметил в социальных сетях, что компания предложила Министерству экономики и коммуникаций (MKM) рассмотреть возможность поддержки тестирования на предприятиях. "MKM передало рекомендацию Департамента здоровья, что тестирование имеет смысл при появлении симптомов... Мы выбросили их рекомендацию в мусорное ведро и сами провели массовое тестирование. Без этого ситуация, безусловно, была бы хуже", - отметил он.

Этой осенью Ида-Вирумаа стал регионом с крупнейшим в Эстонии заражением коронавирусом. По состоянию на утро пятницы под наблюдением Департамента здоровья находились 983 жителя Ида-Вирумаа, из которых 188 были больны. Средний показатель по Эстонии более чем в три раза ниже - 39,45.

Если бы на "VKG" сами не проверили своих работников, ситуация была бы намного хуже. Ахти Асманн, председатель правления "Viru Keemia Grupp"

В пятницу в Ида-Вирумаа прибавилось десять новых положительных тестов. На этой неделе за пять дней диагностировано 43 новых случая, что несколько меньше, чем в первой половине предыдущих недель.

Самое тяжелое положение - в Силламяэ

На этой неделе самый большой очаг относится к перешедшей на домашнее дистанционное обучение Ваналиннаской школе города Силламяэ, с которой связаны 34 случая инфицирования. К очагу Йыхвиского дома престарелых относятся 19 человек. В четверг к обоим очагам добавилось еще по одному заражению.

Самый высокий уровень заболеваемости - в городе Силламяэ, где в результате тестирования было выявлено 75 инфицированных, что составляет примерно 600 заболеваний на 100000 жителей.