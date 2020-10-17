Премьер-министр и работники здравоохранения идавирусцам: риск заразиться коронавирусом высок!

"Распространение коронавируса в Ида-Вирумаа стабилизировалось, но риск заражения остается высоким", - признали в своем обращении в четверг к жителям уезда премьер-министр Юри Ратас, генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно и член консультирующего правительство научного совета профессор микробиологии Ирья Лутсар.
Они отмечают, что ближайшие недели покажут, останется ли количество новых случаев заражения на прежнем уровне, начнет падать или снова покажет рост. "Чтобы предотвратить распространение вируса и вести как можно более нормальный образ жизни, мы не должны терять бдительность на рабочем месте, в школе, в общественном транспорте, в общественных местах или в семье", - сказано в заявлении, в котором содержится призыв к идавирусцам носить маску в общественных местах, избегать поездок за границу и загрузить в свои смартфоны мобильное приложение HOIA.
Государство могло бы поддержать тестирование на предприятиях
Ратас, Ланно и Лутсар отмечают, что крайне важно, чтобы все работники были обеспечены необходимыми мерами безопасности. "Разумеется, нельзя идти на работу больным, например, с температурой, насморком или кашлем. Это важно как для работника, так и для работодателя. Несоблюдение этого принципа может привести к заражению всего персонала, закрытию предприятий и потере рабочих мест. В местах большого скопления людей, например, у входов в здания, в раздевалках и туалетах, в столовых, необходимо соблюдать дистанцию и носить маски", - говорится в обращении.
Председатель правления "Viru Keemia Grupp" Ахти Асманн отметил в социальных сетях, что компания предложила Министерству экономики и коммуникаций (MKM) рассмотреть возможность поддержки тестирования на предприятиях. "MKM передало рекомендацию Департамента здоровья, что тестирование имеет смысл при появлении симптомов... Мы выбросили их рекомендацию в мусорное ведро и сами провели массовое тестирование. Без этого ситуация, безусловно, была бы хуже", - отметил он.
Этой осенью Ида-Вирумаа стал регионом с крупнейшим в Эстонии заражением коронавирусом. По состоянию на утро пятницы под наблюдением Департамента здоровья находились 983 жителя Ида-Вирумаа, из которых 188 были больны. Средний показатель по Эстонии более чем в три раза ниже - 39,45.
В пятницу в Ида-Вирумаа прибавилось десять новых положительных тестов. На этой неделе за пять дней диагностировано 43 новых случая, что несколько меньше, чем в первой половине предыдущих недель.
Самое тяжелое положение - в Силламяэ
На этой неделе самый большой очаг относится к перешедшей на домашнее дистанционное обучение Ваналиннаской школе города Силламяэ, с которой связаны 34 случая инфицирования. К очагу Йыхвиского дома престарелых относятся 19 человек. В четверг к обоим очагам добавилось еще по одному заражению.
Самый высокий уровень заболеваемости - в городе Силламяэ, где в результате тестирования было выявлено 75 инфицированных, что составляет примерно 600 заболеваний на 100000 жителей.
По состоянию на полдень среды в Кохтла-Ярве было 52 человека с активным коронавирусом, 23 - в Нарве, 19 - в Йыхви, семь - в Тойлаской волости, шесть - в Нарва-Йыэсуу, пять - в Люганузеской волости, один - в Алутагузеской волости.