Выступившая против интересов "Pargi Keskus" чиновник теряет работу

Должность Наталии Абель, очевидно, будет сокращена решением волостного собрания, так как, по мнению волостного управления, в Йыхви архитектор не нужен.

Наталия Абель, которая будучи помощником йыхвиского волостного старейшины была причастна к тому, что "Pargi Keskus" не получил разрешение на использование, теряет работу в волостном управлении, так как новая коалиция решила сократить должность архитектора.