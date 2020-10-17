Выступившая против интересов "Pargi Keskus" чиновник теряет работу

Наталия Абель, которая будучи помощником йыхвиского волостного старейшины была причастна к тому, что "Pargi Keskus" не получил разрешение на использование, теряет работу в волостном управлении, так как новая коалиция решила сократить должность архитектора.
В четверг на заседании правления Йыхвиского волостного собрания была утверждена повестка дня заседания собрания, проводимого на следующей неделе, где планируется произвести структурные изменения в волостном управлении - упраздняется должность архитектора и в подчинение помощников волостного старейшины создаются три должности советников.