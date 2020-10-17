Сб, 17.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Выступившая против интересов "Pargi Keskus" чиновник теряет работу

Должность Наталии Абель, очевидно, будет сокращена решением волостного собрания, так как, по мнению волостного управления, в Йыхви архитектор не нужен.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Наталия Абель, которая будучи помощником йыхвиского волостного старейшины была причастна к тому, что "Pargi Keskus" не получил разрешение на использование, теряет работу в волостном управлении, так как новая коалиция решила сократить должность архитектора. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

В четверг на заседании правления Йыхвиского волостного собрания была утверждена повестка дня заседания собрания, проводимого на следующей неделе, где планируется произвести структурные изменения в волостном управлении - упраздняется должность архитектора и в подчинение помощников волостного старейшины создаются три должности советников. 

Разногласия с депутатом Алланом Мяндом 

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