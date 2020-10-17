Юри Конрад: "Надеюсь, от меня будет толк для Йыхви!"

Для валгамаасца Юри Конрада нынешняя осень выдалась сложной. В феврале он в ходе местной политической битвы лишился места помощника волостного старейшины. Усох оборот его хостела и ночного клуба. Но тут поступил неожиданный телефонный звонок от заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда: "Юри, иди в старейшины Йыхви!".
- Предполагается, что занимающий должность волостного старейшины хорошо знает регион, местная община знает и поддерживает его, он имеет соответствующее образование и опыт работы. У вас нет ничего из этого списка, кроме недолгой работы в другом конце Эстонии помощником старейшины Валгаской волости. Почему вы согласились стать йыхвиским волостным старейшиной?