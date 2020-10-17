Сб, 17.10.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Юри Конрад: "Надеюсь, от меня будет толк для Йыхви!"

Юри Конрад признает, что ранее не был знаком с жизнью и людьми Йыхви, нет у него и высшего образования, но он считает своей сильной стороной хорошее умение общаться с людьми с глазу на глаз.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Для валгамаасца Юри Конрада нынешняя осень выдалась сложной. В феврале он в ходе местной политической битвы лишился места помощника волостного старейшины. Усох оборот его хостела и ночного клуба. Но тут поступил неожиданный телефонный звонок от заместителя председателя Центристской партии Яануса Карилайда: "Юри, иди в старейшины Йыхви!".

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

- Предполагается, что занимающий должность волостного старейшины хорошо знает регион, местная община знает и поддерживает его, он имеет соответствующее образование и опыт работы. У вас нет ничего из этого списка, кроме недолгой работы в другом конце Эстонии помощником старейшины Валгаской волости. Почему вы согласились стать йыхвиским волостным старейшиной?

- Это действительно так. Когда состоялся этот разговор, у меня не было много времени на размышления. Я нервничал, ночь не спал. Размышлял и обсуждал со своими близкими, в том числе с мамой, которая долгое время была старейшиной волости Пука. Пришел к выводу, что такую возможность предлагают не каждый день.

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