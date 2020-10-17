Юри Конрад: "Надеюсь, от меня будет толк для Йыхви!"

- Предполагается, что занимающий должность волостного старейшины хорошо знает регион, местная община знает и поддерживает его, он имеет соответствующее образование и опыт работы. У вас нет ничего из этого списка, кроме недолгой работы в другом конце Эстонии помощником старейшины Валгаской волости. Почему вы согласились стать йыхвиским волостным старейшиной?

- Это действительно так. Когда состоялся этот разговор, у меня не было много времени на размышления. Я нервничал, ночь не спал. Размышлял и обсуждал со своими близкими, в том числе с мамой, которая долгое время была старейшиной волости Пука. Пришел к выводу, что такую возможность предлагают не каждый день.