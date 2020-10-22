Владимир Чердаков и музыканты создали новую группу

Как рассказал сам Владимир Чердаков, новая группа "Че" создана для исполнения тех особо вдумчивых песен, которые никак не подходят для "Авеню". Эти песни требуют акустических аранжировок, спокойного исполнения, а значит, предназначаются для тактичного слушателя, желающего расслышать и прочувствовать слова. "Это не развлекаловка", - объяснил автор-исполнитель.

- Можно приплясывать и притопывать, но главное - это слушать слова и музыку, - добавил барабанщик Дмитрий Шутов, играющий в "Че" на кахоне.

В "Че" также участвуют Алексей Кормин (губная гармошка) и Кирилл Смирнов (бас-гитара).

Последний рассказал, что созданию новой группы отчасти помог коронавирус, давший больше времени на творчество. Впрочем, по словам Смирнова, у "Авеню" и до пандемии в последние годы сильно уменьшилось количество выступлений: "Мы прежде очень много выступали в России, а примерно с 2014 года команды из Европы стало дорого приглашать из-за курса рубля - и у нас сразу же отвалились больше половины концертов".

Фантастическая работоспособность

Всем давно известная и популярная "Авеню" продолжает жить и творить наряду с только что образовавшимся квартетом "Че". Часть музыкантов "Авеню" - жители Таллинна.

По словам бессменного лидера Чердакова, в настоящее время проходит студийная запись нового альбома "Авеню", о котором они мечтали уже года три как. Альбом увидит свет на компакт-дисках и в интернете, вероятно, весной 2021 года. "Там будут просто добрые, хорошие песни", - охарактеризовал его Чердаков.

Вдобавок ко всему с лета 2017 года творит и иногда появляется перед публикой второй музыкальный проект - "Авенова". Команда создает альтернативные электронные аранжировки как новых, так и старых песен Чердакова. "Авенова" планирует к концу 2020 года впервые опубликовать несколько своих треков на разных цифровых платформах, поскольку компакт-диски уже давно ненужный для ее аудитории раритет.

"Авенова" сформировалась, когда три года назад у некоторых членов "Авеню" окрепло желание экспериментировать со звуком. Стало ясно, что в рамках старой группы эти эксперименты не пройдут - и понадобилось создать что-то принципиально иное. "Группа "Авеню" стала заложником своего репертуара", - считает Кирилл Смирнов, ударившийся в электронную музыку, в чем его всецело поддержал и Чердаков.

- У Вовы (Чердакова) фантастическая работоспособность в плане написания песен: постоянно рождаются новые, песен тьма-тьмущая и их хватает на все проекты, - добавил басист.

Три группы Владимира Чердакова "Авеню" - фолк- или рок-группа, созданная в Нарве в 1995 году, сменившая несколько составов, Владимир Чердаков - бессменный автор и исполнитель песен. Много выступала, прославилась как в Эстонии, так и в России, в настоящее время записывает очередной альбом.

"Авенова" - созданная в июне 2017 года группа, создающая альтернативную электронную музыку и соответствующие аранжировки песен Чердакова.

"Че" - группа создана в октябре 2020 года специально для акустического исполнения песен Чердакова с минимальным использованием электричества.

Составы музыкантов в трех группах отчасти совпадают.

Впервые на сцене

Что касается только-только созданной группы "Че", то на публике она дебютирует в нарвском арт-клубе "Ро-Ро" 23 октября - в первый день традиционного рок-фестиваля "Грачи улетели". Далее, 14 ноября, в том же арт-клубе планируется сольный концерт.

Всего за три дня до первого выхода на сцену команда со спорами утвердила свое наименование, и от этого недвусмысленного акцентирования внимания на себе сам Чердаков не в восторге. Он настаивает, что "Че" - это не группа, собранная лишь для исполнения им написанных песен, а полноценная команда музыкантов.