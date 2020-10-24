Занимавший в годы перемен пост старейшины Ида-Вируского уезда Рейн Айдма пять лет назад отошел от общественной деятельности и сейчас наслаждается спокойной жизнью. Он занимается приморским хутором в деревне Аа, время от времени исследует звездное небо и формирование мира.

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- После того как в 2015 году завершился срок вашего пребывания в Рийгикогу, вы заявили, что начнете спокойную жизнь пенсионера. Вы свое обещание выполнили?