Вт, 27.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Переименование автобусной остановки обсуждали три месяца

Автобусная остановка рядом с Нарвским железнодорожным вокзалом и автобусной станцией.

ФОТО: Илья Смирнов

Транспортники и нарвские власти три месяца обсуждали и решали, какое новое имя лучше подходит автобусной остановке и будет понятнее путешественникам.

Ида-Вируский центр общественного транспорта в июле попросил Нарвскую горуправу переименовать существующую автобусную остановку "Narva" в "Narva jaam" (станция Нарва). Обосновали это желанием облегчить путешественникам поиск остановки и собственно станции.

Речь идет об автобусной остановке на Нарвской автобусной и железнодорожной станции, завершившей в нынешнем году свою реконструкцию как единый транспортный узел. Обновлены и здание вокзала, и платформа для автобусов, и прилегающая территория.

Комиссия по наименованиям при горуправе собралась и решила, что предложенное центром общественного транспорта наименование автобусной остановки "Narva jaam" может путаться с наименованием находящейся неподалеку остановки, которая называется просто "Jaam" (станция). Поэтому комиссия предложила принципиально другой вариант - "Vaksali" (вокзальная).

Все вышеприведенные предложения прозвучали летом, а осенью Ида-Вируский центр общественного транспорта не согласился с нарвским предложением. В центре заметили, что обсуждаемая остановка связана с дальними и международными автобусными линиями, тогда как предложенное наименование "Vaksali" очень неопределенное при поиске - и, дескать, может создать еще больше путаницы.

Ида-Вируский центр общественного транспорта сделал новое предложение - "Narva vaksal" (Нарвский вокзал).

Комиссия по наименованиям при Нарвской горуправе на собрании 22 октября решила прекратить обсуждение данного вопроса, одобрив последнее предложение единогласно, что и было зафиксировано в итоговом протоколе.

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