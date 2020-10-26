Участок променада между Йыхви и Ахтме начали асфальтировать

В начале октября работы на променаде были остановлены по причине выявления недостатков строительства. На их устранение и приведение в соответствие документации ушло около двух недель, и к концу прошлой недели дорожники обещали завершить асфальтирование. Однако дождливая погода помешала планам, сегодня строители приступили к укладке асфальта.

Курирующий проект реконструкции центра Ахтме вице-мэр Виталий Бородин сказал, что все выявленные недостатки устранены, за два дня этот участок заасфальтируют. Если не подведет погода, то продолжат работы по асфальтированию улицы Алтсерва до Ахтмеского шоссе. Если пойдут дожди - придется снова ждать сухих дней.