Вт, 27.10.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Стрелявшего из пневматического оружия по автобусам юнца отправили в тюрьму

16 января в центре Кохтла-Ярве устроили облаву, в которой были задействованы несколько десятков полицейских, заблокировавших входы и выходы из дома по улице Калеви, 16, чтобы найти стрелявшего по автобусам. Виновного установили быстро, и теперь этот несовершеннолетний сидит в тюрьме.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Суд приговорил к лишению свободы на полтора года несовершеннолетнего, год назад стрелявшего в Кохтла-Ярве из пневматического оружия по проезжавшим автобусам. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Во второй половине дня 16 января нынешнего года полиция приостановила движение в районе улицы Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, а также обнесла лентами жилой дом по улице Калеви, 16а после того, как в центр тревоги сообщили, что кто-то стрелял из неустановленного оружия по проезжавшим автобусам. Попали по трем автобусам, разбив в них окна, причем в одном автобусе находились пассажиры, но никто, к счастью, не  пострадал.  

Виновника нашли быстро 

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