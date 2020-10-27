Стрелявшего из пневматического оружия по автобусам юнца отправили в тюрьму

Во второй половине дня 16 января нынешнего года полиция приостановила движение в районе улицы Калеви в Ярвеской части города Кохтла-Ярве, а также обнесла лентами жилой дом по улице Калеви, 16а после того, как в центр тревоги сообщили, что кто-то стрелял из неустановленного оружия по проезжавшим автобусам. Попали по трем автобусам, разбив в них окна, причем в одном автобусе находились пассажиры, но никто, к счастью, не пострадал.