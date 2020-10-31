Актеру из Питера комфортно в маленьком городе

Йыхвиский центр культуры и интересов в октябре объявил об открытии новой театральной студии для молодежи, которую возглавил профессиональный актер, выпускник Российского государственного института сценических искусств Александр Семенов, три года назад сменивший суету мегаполиса на размеренный уклад жизни в эстонской глубинке.
Многие молодые люди мечтают о жизни в больших городах и зачастую отрываются от своих корней, чтобы где-то далеко строить свою жизнь и карьеру. Обратные примеры встречаются тоже, но реже.