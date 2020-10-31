Сб, 31.10.2020
Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время. ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Актеру из Питера комфортно в маленьком городе

Александр Семенов (слева) старается показать ученикам, что для актера владение своим телом не менее важно, чем голосом.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Йыхвиский центр культуры и интересов в октябре объявил об открытии новой театральной студии для молодежи, которую возглавил профессиональный актер, выпускник Российского государственного института сценических искусств Александр Семенов, три года назад сменивший суету мегаполиса на размеренный уклад жизни в эстонской глубинке.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Многие молодые люди мечтают о жизни в больших городах и зачастую отрываются от своих корней, чтобы где-то далеко строить свою жизнь и карьеру. Обратные примеры встречаются тоже, но реже.

Один из таких - Александр Семенов. Родился и вырос в Санкт-Петербурге, с детства увлекался театральным искусством и, пройдя серьезный конкурс, поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Но в процессе учебы вуз изменил название, и Александр стал выпускником Российского государственного института сценических искусств.

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