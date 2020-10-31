Депутат Йыхвиского волостного собрания подала в прокуратуру заявление о коррупции в школе

На этой неделе член волостного собрания Марис Тоомел обратилась к депутатам с письмом, в котором сообщила, что подготовила заявление в прокуратуру, в котором речь идет о деятельности директора русской основной школы Ирины Шульгиной при найме работников.

Первый запрос - летом

"Членам Йыхвиского волостного собрания сообщено о грозящих коррупцией трудовых отношениях в Йыхвиской русской основной школе, где якобы незаконно работают ближайшие родственники директора Ирины Шульгиной (мать, сын, сестра и пр.)", - написала Тоомел.

Она сослалась на поданный летом Йыхвискому волостному управлению членом волостного собрания Теэтом Эноком запрос, в котором он просил объяснений и дополнительной информации. "Йыхвиское волостное управление попросило информацию у директора. Из ответа директора следует, что ограничения сделок действительно были нарушены и делалось это совершенно сознательно, так как нарушение продолжается с 2014 года и по сей день. Директор Ирина Шульгина знает об этом уже долгое время, но ничего не сделала для того, чтобы привести свою деятельность в соответствие с законом", - сообщила Тоомел.

Она добавила, что из приложенных к ответу на запросы документов явствовало, что Шульгина создала в основной школе для своих близких родственников необоснованные преимущества. "Например, давала за счет других учителей математики дополнительную нагрузку, чтобы платить своей матери более высокую зарплату, чем другим, а также оставила вакантной должность лаборанта, чтобы можно было платить сыну вдобавок к зарплате координатора учебной работы за выполнение тех же обязанностей еще и зарплату лаборанта".

По словам Тоомел, закон не исключает трудовых отношений со связанными лицами, однако их не должен создавать в данном случае директор и о связи он должен информировать своего работодателя, в данном случае волостное управление, которое должно принять решение или назначить соответствующее лицо.

"Как видно из документов, директор Ирина Шульгина, будучи директором Йыхвиской русской основной школы, явно создавала необоснованные преимущества для своих близких родственников за счет других педагогов и общественных средств, сознательно оставив вакантной должность, чтобы направить освободившийся ресурс своим близким родственникам", - написала Тоомел в заявлении, призвав депутатов поставить под ним свои подписи.

По ее словам, это сообщение в прокуратуру подписали шесть членов волостного собрания, и в пятницу утром она его отправила.

Обвиняет в клевете Марис Тоомел обвиняет Ирину Шульгину также в клевете, о чем тоже проинформировала членов волостного собрания в своем письме. По словам Тоомел, у нее имеется видеозапись проходившего в русской основной школе собрания, на котором Шульгина, как утверждается, порочила перед коллективом ее и второго тогдашнего помощника волостного старейшины Мессурме Писареву. Тоомел не исключает, что подаст за это в суд на Шульгину.