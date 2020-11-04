В центре внимания военной конференции - довоенный Йыхви

Конференция под названием "Aleksander Tõnisson ja Jõhvi aastatel 1920-1940" ("Александер Тыниссон и Йыхви в 1920-1940 годах") пройдет в конференц-зале спа-отеля "Toila".

В докладах рассматриваются роль 4-го пехотного полка в Освободительной войне и его позднейшая деятельность в Йыхви, связанные с Вирумаа командиры времен Освободительной войны и важность деятельности финских добровольцев в ходе войны.

- Также расскажут о деятельности Александера Тыниссона в Йыхви и истории появления памятников павшим в Освободительной войне в Йыхвиском кихельконде и порассуждают о том, какие уроки мы можем извлечь из довоенных национальных инициатив в Йыхви, - сказала член правления Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа.

На конференции также будет представлена книга "Kindral Aleksander Tõnisson. Mälestused", составленная Аймаром Кулдвере.

Конференцию организует Общество Йыхвиского музея в сотрудничестве с Алутагузеской дружиной "Кайтселийта", мероприятие поддерживают Йыхвиское волостное управление и Ида-Вирумааская экспертная группа "Капитала культуры".