Много лет назад Валдек Мурд рассказал "Северному побережью", как однажды в Финляндии в поезде к нему подошел местный житель и спросил: "Вы, случайно, не Мартти Ахтисаари? Вы очень похожи на президента Финляндии". Насчет внешнего сходства мнения могут быть разные, но в деле разрешения конфликтов они оба большие мастера.

Когда "Северное побережье" обратилось к людям, которые знали покинувшего этот мир в позапрошлый понедельник бывшего самоуправленческого руководителя и активиста спортивной жизни, и попросило поделиться воспоминаниями о нем, все единодушно отметили его две сильные черты: особый дипломатический навык примирять конфликтующие стороны и страстное увлечение спортом.

Помог предотвратить забастовки энергетиков В конце переломных 1980-х годов Валдек Мурд возглавлял профсоюз энергетиков, крупнейший в Эстонии. Среди энергетиков то и дело раздавались призывы остановить электростанции, если Эстония не оставит попытки восстановить независимость, однако этого не произошло. - Большинство людей не знают, что планировалось на самом деле и что все-таки удалось предотвратить. Эти события могли оказаться гораздо более серьезными, чем прошедшие отдельные небольшие забастовочки, - говорил Мурд, который и спустя десятилетия не желал раскрывать подробности. - Я бы не хотел этого делать, потому что многие люди, которые тогда имели отношение к этим событиям, и сейчас занимают разные должности, и некоторые из них с тех пор поменяли свои взгляды и принципы. Зачем же сейчас вытаскивать на свет дела давно минувших дней? Для меня главной задачей в то время было сохранить профсоюз энергетиков как единую организацию. Было бы большой ошибкой допустить, чтобы сторонники независимости Эстонии образовали свой профсоюз, а противники - свой. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Должен выразить признательность всем сторонам за то, что нам удалось предупредить несколько опасных ситуаций. А в мировую историю профсоюзного движения мог бы войти такой курьез тех времен: были ситуации, когда руководители некоторых предприятий хотели бастовать, а профсоюз выступал против, - вспоминал Мурд.

Бывший мэр Силламяэ Айн Кивиорг вспоминает, что Валдек Мурд был своего рода громоотводом, к кому можно было отправлять недовольных городскими властями людей. "Я и не знаю точно, что он с ними делал и что говорил. Но он умел общаться с людьми так, что они оставались довольными, даже если не получали того, за чем пришли. Он умел наладить отличный контакт с людьми", - сказал Кивиорг, предположив, что этот навык выработался во времена профсоюзной работы, которой Мурд занимался не одно десятилетие.

Когда Валдек Мурд работал в Силламяэском горуправлении, одним из его частых "клиентов" была неутомимая демонстрантка Эся Шур. ФОТО: Argo Soolep / Põhjarannik В одной компании с Путиным и Рюйтелем На рубеже столетий, когда Валдек Мурд работал вице-мэром и исполняющим обязанности мэра Силламяэ, а позднее - председателем горсобрания, одной из его "постоянных клиентов" была легендарная и неутомимая местная демонстрантка Эся Шур. Она могла появиться у него за дверью как в связи с "неприемлемыми европейскими новшествами" в Силламяэской больнице, так и с вопросом, почему горуправление не заменит унитаз в ее квартире. Валдек Мурд стоически ее выслушивал. Выполнять сантехнические работы дома у Шур он, правда, не стал, но на какое-то время воцарился мир. Сам Мурд считал, что роль Эси Шур в общественной жизни Силламяэ была гораздо меньшей, чем представлялось посредством всевозможных медиаканалов. "Она называла себя лидером силламяэских пенсионеров. Да, действительно, здесь очень мощная и сильная организация пенсионеров, только никакого отношения к Эсе Шур она не имеет. Это совсем другие люди", - говорил он. - Я не имею привычки игнорировать людей, поэтому иногда ходил на ее мероприятия, где мы вели довольно горячие дебаты. С ней можно было спорить, это не было безнадежным занятием. Но нередко то время, которое уходило на нее, можно было бы уделить решению гораздо более важных проблем, - вспоминал Мурд. Впрочем, Валдек Мурд мог быть благодарен Эсе Шур за то, что она поставила его в один ряд с такими важными персонами, как Владимир Путин и Арнольд Рюйтель. "Большинство писем, приходивших от Эси Шур, были адресованы только нам троим", - рассказывал Мурд. Он также знал, что в то же помещение, где находился его кабинет, в начале 1990-х годов ступала нога тогдашнего чиновника правительства Санкт-Петербурга Владимира Путина.

В Силламяэ, куда Мурд приехал, так сказать, чужаком, он быстро стал своим. На двух выборах подряд - в 1999 и 2002 году - он собрал наибольший урожай голосов в городе.

Его совет, как добиться такого успеха, был очень прост: нужно говорить с каждым человеком на его языке. "Здесь я имею в виду не эстонский или русский язык, а язык его проблем. Для этого надо понять, что важно для конкретного человека в данный момент. Я не имел привычки раздавать щедрые обещания. Просто старался в меру своих возможностей решать проблемы конкретных людей. Людей нужно терпеливо выслушивать, понимать их и стараться помочь. Я говорю молодым коллегам: однажды наступит время, когда и вы перестанете схватывать все на лету, поэтому запаситесь терпением и разговаривайте с человеком, который к вам обращается, хоть пять раз, если понадобится", - рассказал Валдек Мурд в большом интервью "Северному побережью" в 2005 году.

Много лет руководившая детсадом в Силламяэ, а позднее занимавшая пост вице-мэра Ээви Паасмяэ добавляет, что Валдек Мурд умел сглаживать острые углы во взаимоотношениях людей. "Он умел найти точки соприкосновения в конфликтах и между людьми с разными мнениями. Если требовалось объяснить какую-то тему другой стороне, это дело поручали Валдеку. Он умел найти общий язык с людьми, искренне хотел поддержать каждого, кто нуждался в помощи", - рассказала Паасмяэ.

Вместе с тем Айн Кивиорг отмечает, что Мурд был настолько увлечен спортом, что иногда прочие рабочие дела откладывались на потом. "Просто спорт был у него в крови, в особенности такие виды, как лыжи и шахматы", - сказал он.

Рене Кундла, несколько лет работавший бок о бок с Мурдом в Ида-Вирумааском союзе спорта, констатирует, что Валдек Мурд жил спортом. "Если его основная работа была связана с довольно тяжелыми темами и историями из социальной сферы, то спорт давал ему положительные эмоции, которые помогали снять напряжение", - рассказал Кундла, отметив, что одним из хобби заядлого спортсмена было коллекционирование шариковых ручек.

От спортивного общества "Kalev" Валдек Мурд получил большой меч в награду за соблюдение принципов честной игры. ФОТО: Rene Kundla / Põhjarannik Хранил дома большой меч В качестве организатора соревнований и судьи Валдек Мурд вручал медали, раздавал кубки и несметное количество других наград. Но и он сам удостоился большого числа титулов и наград. Одной из наиболее ценных для него был большой меч, врученный ему спортивным обществом "Kalev" в награду за соблюдение принципов честной игры. Сердце Валдека Мурда безраздельно принадлежало "Калеву", и он от всей души сопереживал этому спортивному обществу.

Валдек Мурд вел точный учет соревнований, на которых он работал судьей. К примеру, в 1980 году он судил аж 116 состязаний. Он был человеком старой закалки и всегда пользовался ручным секундомером. Кундла вспоминает, что у Мурда было настолько хорошее чувство времени, что он мог верно определить результат с точностью до секунды даже в тех редких случаях, когда секундомер барахлил.

Участвовавшая в нескольких Олимпиадах лыжница Пирет Ниглас благодарна Валдеку Мурду за огромную поддержку, в особенности в начале бедных 1990-х годов. "Он умел найти предпринимателей и убедить их поддержать спорт. Он делал эту работу без какой-либо личной выгоды, просто потому, что хотел, чтобы ида-вируский спортсмен добился успеха", - сказала Ниглас. Оглядываясь назад, она признает, что без поддержки Валдека Мурда ей, вероятно, было бы гораздо сложнее попасть на Олимпийские игры.

А Кундла вспоминает, что Мурд довольно тяжело переживал отказы, которые в последовавшие годы стали приходить все чаще.