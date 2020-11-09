Нарвский пациент с коронавирусом: "Чувствуешь себя каким-то прокаженным"

Весть о коронавирусном заражении нарвского музыканта Кирилла Смирнова заинтересовала и обеспокоила многих, как только он написал об этом в соцсети: "Начнем с плюсов: я похудел. Лежа на диване, за неделю я потерял примерно 5 кг. Дальше плюсы кончаются…". Заволновались знакомые, и что уж говорить о родных! "Северное побережье" воспользовалось тем, что заболевший сам начал делиться собственными ощущениями от COVID-19, пренебрегая деликатностью темы, ну а благодаря тому, что персонаж статьи и ее автор - родные братья, разговор только проще.
Надо понимать и важно отметить, что случай Кирилла Смирнова, которому сейчас тридцать шесть, далеко не самый сложный на общем фоне коронавирусной заболеваемости и смертности. Молодого мужчину и его супругу выручает не просто возраст, а и здоровый образ жизни в целом. Однако личный опыт конкретного человека, живущего неподалеку, полезен для того, чтобы и другие реалистично представили - с чем вообще имеет дело человечество с этого високосного года.