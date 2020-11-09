Нарвский пациент с коронавирусом: "Чувствуешь себя каким-то прокаженным"

Весть о коронавирусном заражении нарвского музыканта Кирилла Смирнова заинтересовала и обеспокоила многих, как только он написал об этом в соцсети: "Начнем с плюсов: я похудел. Лежа на диване, за неделю я потерял примерно 5 кг. Дальше плюсы кончаются…". Заволновались знакомые, и что уж говорить о родных! "Северное побережье" воспользовалось тем, что заболевший сам начал делиться собственными ощущениями от COVID-19, пренебрегая деликатностью темы, ну а благодаря тому, что персонаж статьи и ее автор - родные братья, разговор только проще.