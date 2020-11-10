Департамент здоровья выявил некоторые недочеты во временном пристанище Йыхвиской основной школы

По оценке Департамента здоровья, в замещающем здании Йыхвиской основной школы на улице Яама имеются проблемы с освещением и размером помещений. Если первый недочет будет устранен, то с некоторой теснотой придется смириться до появления нового школьного здания.
Департамент здоровья по ходатайству Йыхвиского волостного управления произвел повторную оценку временных помещений основной школы, и, согласно результатам, больших проблем в здании на улице Яама не имеется. Департамент здоровья заключил, что территория, здание, вентиляция и питьевая вода соответствуют требованиям, однако есть проблемы с освещением, а площадь некоторых учебных помещений меньше требуемой.