Вт, 10.11.2020
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Департамент здоровья выявил некоторые недочеты во временном пристанище Йыхвиской основной школы

Коллектив Йыхвиской основной школы освоился в замещающем здании на улице Яама.

ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

По оценке Департамента здоровья, в замещающем здании Йыхвиской основной школы на улице Яама имеются проблемы с освещением и размером помещений. Если первый недочет будет устранен, то с некоторой теснотой придется смириться до появления нового школьного здания.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Департамент здоровья по ходатайству Йыхвиского волостного управления произвел повторную оценку временных помещений основной школы, и, согласно результатам, больших проблем в здании на улице Яама не имеется. Департамент здоровья заключил, что территория, здание, вентиляция и питьевая вода соответствуют требованиям, однако есть проблемы с освещением, а площадь некоторых учебных помещений меньше требуемой.

- Мы успели заменить часть светильников до начала учебного года. После измерения освещенности выяснилось, что в некоторых помещениях ее нужно увеличить, что мы и сделаем, - объяснила директор школы Лийна Михкельсон.

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