Ср, 11.11.2020
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Виновником вотума недоверия беспартийный Евграфов считает Центристскую партию

Пикет против мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович перед голосованием по вотуму недоверия этим двум городским руководителям.

ФОТО: Илья Смирнов

Пикет с плакатами против мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович встречал нарвских депутатов перед голосованием по вотуму недоверия этим двум городским руководителям. Молодые мужчины в масках отказались сказать, какую организацию они представляют.

Озвученное две недели назад в Нарвском горсобрании заявление о недоверии мэру Нарвы Алексею Евграфову 11 ноября нашло поддержку 17 депутатов при необходимом минимуме 16.

В отношении председателя Нарвского горсобрания Ирины Янович также было подано заявление о недоверии, но Янович под давлением сама подала в отставку, представив соответствующее заявление накануне голосования.

Ирина Янович под давлением сама подала в отставку с поста председателя Нарвского горсобрания, представив соответствующее заявление накануне голосования.

ФОТО: Илья Смирнов

Причина недоверия Евграфову сформулирована так: "Он не смог справиться с руководством города, что выражается в излишней централизации руководства, в отсутствии устойчивого видения развития города и неспособности создать и поддерживать отношения с правительством республики". Эту критику Евграфов не принимает: "Отношения (с правительством) сейчас намного лучше, и те вопросы, которые надо было решать с государством, на самом деле решены".

Янович критиковали за то, что она руководила Нарвским горсобранием не считаясь с правами оппозиции. Она это тоже отвергала, но все же ушла в отставку - и продолжит работать директором Кренгольмской гимназии.

Евграфов пока не сказал ничего определенного о своей дальнейшей политической судьбе: "Буду принимать решение в том числе в кругу моей семьи".

Дело рук Центристской партии

Виновником вотума недоверия беспартийный Евграфов считает Центристскую партию: "Что они сделали в Йыхви, внеся огромный дисбаланс, продолжается и здесь".

По данным "Северного побережья", делегация высокопоставленных центристов из Таллинна проводила в Нарве встречи с ключевыми фигурами за несколько дней до голосования по вотуму недоверия. До последнего дня остро стоял вопрос - удастся ли найти в горсобрании минимум 16 сторонников.

- Центристская партия сыграла ключевую роль (в организации вотума недоверия), - уверен Евграфов. - По нашей информации, центристы раздавали пряники - и люди на это повелись. Я знаю, что были конкретные угрозы определенным депутатам, велось запугивание, и если посмотрите, какие могут быть дальнейшие движения в плане должностей и инвестиций по учреждениям, то вы все прекрасно поймете сами.

Снятый с должности мэр не скрывает, что и ему поступали предложения вступить в партию. Евграфов рассказал, что договаривался с центристами о воссоздании в Нарве партийной ячейки и усилении ее позиции в городе. "Но центристы в этом плане повели себя, на мой взгляд, абсолютно некорректно: те вещи, о которых мы договаривались, не были выполнены, а в то же время за спиной они играли двойную игру".

Алексей Евграфов покидает должность мэра Нарвы.

ФОТО: Илья Смирнов

Впереди коалиционные переговоры

Лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Катри Райк сказала "Северному побережью", что решений о новых назначениях у них еще нет: предстоят встречи и обсуждения. На повестке дня в первую очередь коалиционный договор между фракцией "Наша Нарва" и другими депутатами, включая нескольких членов Центристской партии, не имеющих своей фракции.

- Вопрос не о личностях, а о том, как сейчас управлять городом, как его изменить и сделать развитие более быстрым и прозрачным, - подчеркнула Райк.

Также Райк сказала, что они будут добиваться отставки заместителей председателя Нарвского горсобрания - Елены Пахомовой и Ларисы Олениной. Последняя осталась руководить собранием после отставки Ирины Янович.

Как заключила Райк, следующее заседание Нарвского горсобрания требуется созвать не позднее чем через 30 дней.

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