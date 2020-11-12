Шоу талантов "Лучше всех": родилась новая традиция в Кохтла-Ярве

Организатор и ведущая Татьяна Левина, открывая конкурс, сказала, что три десятка лет назад здесь проводили подобный конкурс "Удивительные дети" и одного из первых его участников она помнит до сих пор - юный полиглот Алик Дмитриев, знал пять языков, которые выучил сам. Он вырос и сделал карьеру в дипломатической службе.