Чт, 12.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Шоу талантов "Лучше всех": родилась новая традиция в Кохтла-Ярве

Артем Смирнов в очередной раз покорил слушателей своим вокалом.

ФОТО: Мария Крийс

Почти два десятка артистов в новой шоу-программе заставили публику удивляться многообразием их увлечений и талантов. В Доме творчества школьников Кохтла-Ярве прошел конкурс, победителями которого стали все.

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Организатор и ведущая Татьяна Левина, открывая конкурс, сказала, что три десятка лет назад здесь проводили подобный конкурс "Удивительные дети" и одного из первых его участников она помнит до сих пор - юный полиглот Алик Дмитриев, знал пять языков, которые выучил сам. Он вырос и сделал карьеру в дипломатической службе.

- Возродив традицию, мы решили показать, что Ида-Вирумаа не оскудел талантами, - подчеркнула она. - Назвали новый конкурс "Лучше всех", предполагая, что захотят проявить свои таланты не только дети.

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