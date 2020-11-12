Чт, 12.11.2020
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"Нарва-Трансу" грозит вылет из лиги мастеров

Малийский полузащитник Садио Тункара провел за "Нарва-Транс" 22 игры в лиге мастеров и забил один гол.

ФОТО: илья смирнов / PÕHJARANNIK

Успешнейшей футбольной команде Ида-Вирумаа - около 30 лет выступающему в лиге мастеров "Нарва-Трансу" - грозит за три тура до конца сезона вылет из лиги. 

В воскресенье нарвитяне проиграли со счетом 2:4 команде Пайде. В последних десяти играх "Нарва-Транс" набрал всего два очка за ничьи. С последней победы команды прошло почти три месяца. 

В турнирной таблице "Нарва-Транс" опустился на восьмое место, набрав 21 очко. Команда Курессааре отстает от него всего на одно очко, таллиннский "Калев" - на три. Причем игра обеих наступающих на пятки нарвитянам команд шла, в отличие от игры "Транса", на подъем. Занявшая десятое место команда сразу опустится в первую лигу, а девятую ждут переходные игры.

Между четырьмя слабейшими командами лиги мастеров осталось провести всего три тура, где команды сыграют по разу друг с другом.

И без того непростая ситуация "Нарва-Транса" усугубилась тем, что за три тура до конца чемпионата Эстонии он остался без двух своих легионеров - команду покинули азербайджанец Нурлан Новрузов и малиец Садио Тункара. Покинуть клуб им пришлось в связи с завершением контрактов и окончанием действия рабочих виз - зимой, когда легионеры заключали трудовые соглашения, никто не знал, что из-за коронавируса футбольный сезон затянется в Эстонии до декабря. 

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