"Нарва-Трансу" грозит вылет из лиги мастеров

В воскресенье нарвитяне проиграли со счетом 2:4 команде Пайде. В последних десяти играх "Нарва-Транс" набрал всего два очка за ничьи. С последней победы команды прошло почти три месяца.

В турнирной таблице "Нарва-Транс" опустился на восьмое место, набрав 21 очко. Команда Курессааре отстает от него всего на одно очко, таллиннский "Калев" - на три. Причем игра обеих наступающих на пятки нарвитянам команд шла, в отличие от игры "Транса", на подъем. Занявшая десятое место команда сразу опустится в первую лигу, а девятую ждут переходные игры.

Между четырьмя слабейшими командами лиги мастеров осталось провести всего три тура, где команды сыграют по разу друг с другом.