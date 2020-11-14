Козья ферма Репинского испытывает трудности с выплатой госналогов

По состоянию на пятницу долг ТОО по налогам составил 1372 евро и он не был рассрочен. Козья ферма задолжала государству как социальный налог, так и подоходный и земельный. На этой неделе долг уменьшился примерно на 350 евро.

Нынешним летом судебный исполнитель востребовал с "Konju Kitsefarm" около 900 евро, поскольку ТОО Репинского не заплатило назначенные Инспекцией окружающей среды принудительные деньги за нарушения, связанные с обращением с навозом.

Судя по публичным регистрам, в третьем квартале в "Konju Kitsefarm" работали пять человек и, соответственно задекларированным налогам, средняя брутто-зарплата составляла около 375 евро. Ранее зарплату ниже минимальной Репинский объяснял тем, что все люди работают неполное рабочее время.

Оборот "Konju Kitsefarm" в третьем квартале чуть превысил 1800 евро, что составляет 600 евро на один месяц.