Сб, 14.11.2020
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Козья ферма Репинского испытывает трудности с выплатой госналогов

Коньюская козья ферма.

ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

У ТОО "Konju Kitsefarm", которое принадлежит жаждущему занять место председателя Йыхвиского волостного собрания члену Рийгикогу Мартину Репинскому, возникли трудности с уплатой госналогов.

По состоянию на пятницу долг ТОО по налогам составил 1372 евро и он не был рассрочен. Козья ферма задолжала государству как социальный налог, так и подоходный и земельный. На этой неделе долг уменьшился примерно на 350 евро. 

Нынешним летом судебный исполнитель востребовал с "Konju Kitsefarm" около 900 евро, поскольку ТОО Репинского не заплатило назначенные Инспекцией окружающей среды принудительные деньги за нарушения, связанные с обращением с навозом.

Судя по публичным регистрам, в третьем квартале в "Konju Kitsefarm" работали пять человек и, соответственно задекларированным налогам, средняя брутто-зарплата составляла около 375 евро. Ранее зарплату ниже минимальной Репинский объяснял тем, что все люди работают неполное рабочее время. 

Оборот "Konju Kitsefarm" в третьем квартале чуть превысил 1800 евро, что составляет 600 евро на один месяц. 

Входящий в Центристскую партию Репинский сказал в сентябре "Северному побережью", что Коньюская козья ферма не в состоянии сейчас вести хоздеятельность с прибылью и он ищет для фермы новое направление. Он сказал, что финансирует деятельность фермы также личными деньгами, так как дохода от продажи почти нет, а выплачиваемые государством сельхозпособия не покрывают расходов козьей фермы на 500 голов.

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