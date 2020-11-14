Смену власти в Нарве обеспечила отколовшаяся семерка

Успех вотума недоверия мэру Нарвы Алексею Евграфову 11 ноября обеспечили семеро из 21 члена доминирующей в горсобрании фракции "Kodulinn Narva". Заговорщики из оппозиции смогли убедить их тоже проголосовать за смену мэра и председателя горсобрания, которых та же фракция в прошлом и выдвигала. Впрочем, до голосования против председателя горсобрания Ирины Янович дело не дошло, так как она сама ушла в отставку.

Четверо из этой семерки - руководители муниципальных учреждений, то есть они по работе зависят от тех, против кого выступили. Елена Каврус возглавляет Нарвскую школу для взрослых, Екатерина Голубцова и Хели Адамович руководят нарвскими детсадами (Адамович сразу двумя), Татьяна Стольфат - руководитель Нарвского центра социальной работы.

Остальные трое - врачи Тамара Комлова и Анна Коваленко, а также бывший профсоюзный лидер энергетиков Владимир Бутузов.

Алексей Евграфов ранее уже высказывался в прессе о таком поведении заговорщиков. Янович чуть позднее написала в соцсети послание перебежчикам в таком ключе: "Удивило, что слово предательство имеет в наше время синоним - политика. Удобная отговорка…".

Право на мнение

- Я не считаю себя предателем, - парирует Татьяна Стольфат в комментарии "Северному побережью". - Считаю себя человеком, который выразил свою точку зрения, на которую имею право. Когда люди избирали меня, они делали это, чтобы я не прогибалась, а говорила что думаю.

Стольфат рассказала, что трудное решение поддержать вотум недоверия обдумывалось ею месяца полтора. Она оценивала свои неоправдавшиеся эмоциональные ожидания по отношению к городским руководителям.

- В это сложное время я не нашла той поддержки, которую хотела, - рассуждает Стольфат про авторитарный стиль управления теперь уже бывших руководителей Нарвы. - Нет, речь не о моем нежелании подчиняться, я - человек команды и понимаю, что у лидера должны быть свои позиции, но при этом нужно оставаться людьми и для каждого члена команды находить время, чтобы элементарно поговорить с ним.

При этом Стольфат полагает, что вотум недоверия - это нормальная часть политики: "Никто никого не избирал пожизненно, и мы все прекрасно понимаем, что это могло случиться когда угодно".

Будучи руководителем социального центра Стольфат призналась, что осознавала возможные последствия для себя, поддерживая вотум недоверия, но повторила, что имеет право на голос: "Я высказала свое мнение, и этим я еще не примкнула ни к левым, ни к правым. Теперь надо договариваться о разных вещах".

Руководящая роль партии

Важную роль в расколе сил внутри Нарвского горсобрания сыграла Центристская партия Эстонии (ЦПЭ). В 2018 году в результате криминально-политического скандала в Нарве ЦПЭ потеряла там много видных членов и фактически утратила власть.