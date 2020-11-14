Смену власти в Нарве обеспечила отколовшаяся семерка

Перед переворотом, свершившимся в нарвской власти, заговорщики проделали большую и порой тайную работу, чтобы на сторону оппозиции встали представители правящего большинства. Заявление о недоверии в итоге поддержали 17 депутатов при необходимом минимуме 16.
Успех вотума недоверия мэру Нарвы Алексею Евграфову 11 ноября обеспечили семеро из 21 члена доминирующей в горсобрании фракции "Kodulinn Narva". Заговорщики из оппозиции смогли убедить их тоже проголосовать за смену мэра и председателя горсобрания, которых та же фракция в прошлом и выдвигала. Впрочем, до голосования против председателя горсобрания Ирины Янович дело не дошло, так как она сама ушла в отставку.
Четверо из этой семерки - руководители муниципальных учреждений, то есть они по работе зависят от тех, против кого выступили. Елена Каврус возглавляет Нарвскую школу для взрослых, Екатерина Голубцова и Хели Адамович руководят нарвскими детсадами (Адамович сразу двумя), Татьяна Стольфат - руководитель Нарвского центра социальной работы.
Остальные трое - врачи Тамара Комлова и Анна Коваленко, а также бывший профсоюзный лидер энергетиков Владимир Бутузов.
Алексей Евграфов ранее уже высказывался в прессе о таком поведении заговорщиков. Янович чуть позднее написала в соцсети послание перебежчикам в таком ключе: "Удивило, что слово предательство имеет в наше время синоним - политика. Удобная отговорка…".
Право на мнение
- Я не считаю себя предателем, - парирует Татьяна Стольфат в комментарии "Северному побережью". - Считаю себя человеком, который выразил свою точку зрения, на которую имею право. Когда люди избирали меня, они делали это, чтобы я не прогибалась, а говорила что думаю.
Стольфат рассказала, что трудное решение поддержать вотум недоверия обдумывалось ею месяца полтора. Она оценивала свои неоправдавшиеся эмоциональные ожидания по отношению к городским руководителям.
- В это сложное время я не нашла той поддержки, которую хотела, - рассуждает Стольфат про авторитарный стиль управления теперь уже бывших руководителей Нарвы. - Нет, речь не о моем нежелании подчиняться, я - человек команды и понимаю, что у лидера должны быть свои позиции, но при этом нужно оставаться людьми и для каждого члена команды находить время, чтобы элементарно поговорить с ним.
При этом Стольфат полагает, что вотум недоверия - это нормальная часть политики: "Никто никого не избирал пожизненно, и мы все прекрасно понимаем, что это могло случиться когда угодно".
Будучи руководителем социального центра Стольфат призналась, что осознавала возможные последствия для себя, поддерживая вотум недоверия, но повторила, что имеет право на голос: "Я высказала свое мнение, и этим я еще не примкнула ни к левым, ни к правым. Теперь надо договариваться о разных вещах".
Руководящая роль партии
Важную роль в расколе сил внутри Нарвского горсобрания сыграла Центристская партия Эстонии (ЦПЭ). В 2018 году в результате криминально-политического скандала в Нарве ЦПЭ потеряла там много видных членов и фактически утратила власть.
- Не совсем корректно говорить о "потере" Нарвы, - парирует генеральный секретарь ЦПЭ Михаил Корб в комментарии "Северному побережью". - Поскольку выборы (2017 года) выиграла Центристская партия, и несмотря на выход из нее части депутатов Нарвского горсобрания, Центристская партия все равно остается самой популярной партией в Нарве и регионе в целом.
В число зачинщиков переворота входили оппозиционеры-центристы - Тармо Таммисте и Михаил Стальнухин. Хели Адамович не выходила из ЦПЭ, когда это делали почти все вокруг, а Тамара Комлова и Анна Коваленко вступили в нее минувшим летом, когда уже началась закулисная подготовка к смене власти.
Таммисте заявил о дальнейших планах: "Очередное заседание Нарвского горсобрания планируется 26 ноября, когда изберем мэра и председателя горсобрания. Восстановим фракцию Центристской партии, в которую войдет десяток человек, и начнем коалиционные переговоры с избирательным союзом "Наша Нарва".
Риск ради партии
Хели Адамович сказала "Северному побережью", что решение поддержать вотум недоверия Евграфову и Янович было для нее крайне тяжелым. Она объяснила его тем, что будучи центристом с 1996 года считает нужным восстановить вес партии в Нарве.
- Я очень ценю работу Евграфова, но его хорошая работа скорее хозяйственная, а работу мэра я вижу в сотрудничестве с государством для привлечения инвестиций в город. На заседании фракции я говорила о своих сомнениях насчет следующих выборов, и имела в виду, чтобы здесь на местном уровне через год фигурировала Центристская партия, - прокомментировала Адамович.
Свой персональный интерес она описала так: "Я прошу правительство, чтобы оно оказало поддержку Нарве для постройки детского сада для эстонских детей, так как у родителей в городе нет выбора: эстонский садик один, и он в плачевном состоянии".
Комментируя недавнее заявление Евграфова о том, что представители ЦПЭ прямо-таки угрожали депутатам, чтобы те проголосовали за недоверие, Адамович исключила что-либо подобное: "Разных разговоров было много - это правда, но угроз не было, и тут он (Евграфов) не прав".
Сама Адамович, по ее заверению, не ощущала прямого риска потерять должность заведующей детсадами, если бы вотум не нашел необходимой поддержки: "Мне никто не угрожал тем, что меня снимут, если я поступлю тем или иным образом. Впрочем, неприкосновенных людей вообще нет и быть не может, так что в любых действиях есть определенный риск".