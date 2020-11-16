Пн, 16.11.2020
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После долгого перерыва в правление Партии реформ вошел человек из Ида-Вирумаа

Марис Тоомел руководит Ида-Вирумааским региональным отделением Партии реформ два с половиной года.

ФОТО: LaPresse/Gian Mattia D'Alberto/LaPresse

Совет уполномоченных Партии реформ в субботу выбрал в правление партии в том числе руководителя Ида-Вирумааского регионального отделения партии Марис Тоомел. 

На выборах правления популярнейшей в Эстонии Партии реформ, уже четыре года находящейся в оппозиции, Тоомел баллотировалась как кандидат от северной Эстонии. Она набрала 237 голосов, то есть гораздо больше, чем два ее ближайших конкурента Арт Куум (142) и Калле Тоомет (117).

В правлении Партии реформ 17 членов. 

В правление партии уже много лет не входили жители одного из крупнейших уездов Эстонии - Ида-Вирумаа. Правда, в предыдущем правлении был все же Ээрик-Нийлес Кросс, избранный в 2019 году в Рийгикогу от Ида-Вирумааского избирательного округа. 

Имеющая 13-летний партийный стаж Марис Тоомел руководит Ида-Вирумааским региональным отделением Партии реформ с марта 2018 года. До этого она несколько лет была ида-вируским руководителем партии по развитию. 

В 2017 году ее выбрали в Йыхвиское волостное собрание, нынешним летом она три месяца являлась помощником йыхвиского волостного старейшины.

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