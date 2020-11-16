После долгого перерыва в правление Партии реформ вошел человек из Ида-Вирумаа

На выборах правления популярнейшей в Эстонии Партии реформ, уже четыре года находящейся в оппозиции, Тоомел баллотировалась как кандидат от северной Эстонии. Она набрала 237 голосов, то есть гораздо больше, чем два ее ближайших конкурента Арт Куум (142) и Калле Тоомет (117).

В правлении Партии реформ 17 членов.

В правление партии уже много лет не входили жители одного из крупнейших уездов Эстонии - Ида-Вирумаа. Правда, в предыдущем правлении был все же Ээрик-Нийлес Кросс, избранный в 2019 году в Рийгикогу от Ида-Вирумааского избирательного округа.

Имеющая 13-летний партийный стаж Марис Тоомел руководит Ида-Вирумааским региональным отделением Партии реформ с марта 2018 года. До этого она несколько лет была ида-вируским руководителем партии по развитию.