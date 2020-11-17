Идавирусцев ознакомят с зелеными идеями

Объединения окружающей среды и Ида-Вируский центр предпринимательства приглашают идавирусцев в четверг, 19 ноября в 17 часов обменяться по вебу мыслями, чтобы сообща развить далее первоначальные разработанные экспертами зеленые идеи по уравновешенному развитию местной экономической и жизненной среды. Результаты дискуссии внесут вклад в уездную стратегию развития и через нее - в программу справедливого перехода. Информация о мероприятии и регистрации имеется на домашней странице Эстонского фонда природы и в социальных сетях.
По словам старшего консультанта Ида-Вируского центра предпринимательства Лаури Ялонена, переход Ида-Вирумаа от ориентированной на сланец экономической модели к новой и более разнообразной модели - это реальность, предполагающая также изменения во многих областях жизни. По его оценке, одной из перспективных областей при создании более зеленого и дружелюбного к климату будущего является зеленая энергетика.
- Зеленые технологии могут на первый взгляд показаться далекими, однако уже сейчас существуют практические и доступные по цене решения, позволяющие предпринимателям предлагать экологические услуги и продукцию, а также уменьшить расходы как предприятий, так и квартирных товариществ и индивидуальных домохозяйств, - отметил Ялонен.