Идавирусцев ознакомят с зелеными идеями

Объединения окружающей среды и Ида-Вируский центр предпринимательства приглашают идавирусцев в четверг, 19 ноября в 17 часов обменяться по вебу мыслями, чтобы сообща развить далее первоначальные разработанные экспертами зеленые идеи по уравновешенному развитию местной экономической и жизненной среды. Результаты дискуссии внесут вклад в уездную стратегию развития и через нее - в программу справедливого перехода. Информация о мероприятии и регистрации имеется на домашней странице Эстонского фонда природы и в социальных сетях.