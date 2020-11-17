В Йыхвиском парке станет больше дорожек и фонарей

На втором этапе обновления парка планируется покрыть асфальтом около 1,6 км дорожек, установить 36 столбов уличного освещения, уложить асфальт на 300-метровом участке автомобильной дороги, проходящей от улицы Парги за певческой сценой, а также установить фонтан трехметровой высоты с водяной гардиной.

Фонтан появится в парке весной

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В ходе первого этапа реконструкции парка, завершившегося нынешним летом, вблизи концертного дома построили также площадку, "готовую к установке фонтана". Сам фонтан планируют установить там в ходе начатых сейчас работ второго этапа. В соответствии с техническим описанием тендера, фонтан должен иметь высоту не менее трех метров и быть аналогичным представленному образцу.

Автор проекта йыхвиской музыкальной площадки и обновления парка, ландшафтный архитектор Керсти Лоотус сказала летом "Северному побережью", что изображающий водяную гардину фонтан должен образовать единое целое с музыкальной площадкой. Поэтому для фонтана будут использованы такие же элементы, как для стоящего на краю площади восьмиметрового столба освещения из атмосфероустойчивой стали cor-ten.

По словам специалиста Йыхвиского волостного управления по хозяйству Айво Тамма, фонтан будет переносным: его установят на место весной, а осенью перенесут в помещение на хранение.