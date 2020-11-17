Популярность Центристской партии в Ида-Вирумаа осенью резко снизилась

Центристская партия пока по-прежнему остается самой популярной партией в Ида-Вирумаа, однако ее рейтинг тает. Исследование, проведенное "Turu-uuringute AS" по заказу ERR, показало, что в первой половине ноября рейтинг Центристской партии в Ида-Вирумаа упал до 35 процентов. В октябре он составлял 43 процента, в сентябре - 49.

Несколько лет назад популярность Центристской партии в уезде достигала 60-70 процентов. Результаты исследований подтверждались и результатами выборов: Центристской партии удавалось набрать сопоставимое количество голосов как на выборах в Рийгикогу, так и на местных выборах в Нарве, Силламяэ и Кохтла-Ярве.

Руководитель Ида-Вирумааского регионального отделения Центристской партии Марек Кулламяги связывает уменьшение популярности партии со скандалами последнего времени. "Как популярности не снизиться, если у нас здесь скандал за скандалом?" - сказал Кулламяги, подразумевая происходящее в Йыхви и Нарве.

- Если Центристская партия в Йыхви продолжит работать под руководством Мартина Репинского, рейтинг снизится еще больше. В Нарве ситуация тоже очень запутанная, у нас там как будто три Центристских партии. Сейчас еще рано заявлять, что Центристская партия пришла там к власти, - сказал Кулламяги, имея в виду то, что на прошлой неделе часть центристов вместе с избирательным союзом Катри Райк "Meie Narva" помогла отстранить от власти прежних руководителей Нарвы.

Правление Ида-Вирумааского регионального отделения Центристской партии сделало предложение исключить Мартина Репинского из партии, но правление Центристской партии отклонило эту инициативу и поручило генеральному секретарю Михаилу Корбу примирить стороны.

По оценке Кулламяги, головной офис партии не чувствует местных настроений. "Смотрят вниз с вершины Тоомпеа и слушают только отдельных угодных людей. Верят тому, что им говорит Репинский, который сам тоже большую часть времени проводит в Таллинне, а сюда приезжает только для того, чтобы сделать фотографии на объектах. Он ведь не знает, что на самом деле думает большинство людей, и это исследование популярности тоже это показывает", - сказал Кулламяги.