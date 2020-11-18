Создаваемая в Йыхви технологическая школа ищет руководителя

Следующей осенью в Йыхви в здании бывшей телефонной станции откроется инновационная школа программирования для взрослых, базирующаяся на самообучении.

Международный опыт будет на пользу

Организация деятельности технологической школы нового поколения, формирование команды, внедрение учебной программы, подготовка первого выпуска и его ориентирование на успешную карьеру могут стать настоящим вызовом для правильного человека, считает один из учредителей школы, успешный предприниматель в области инфотехнологий Райнер Стернфельд.

- Ждем на конкурс тех, кто заинтересован в развитии инфотехнологического образования и опыта формирования функционирующего сообщества между школой, регионом и технологическим сектором, - отметил он.

Работающая по международной программе "01 Education System" ("01Edu") школа предложит возможность бесплатно получить практическое IT-образование. Также школа обеспечит учащихся бесплатным жильем, менторами и возможностью знакомиться в течение учебной работы с работодателями, ищущими в свои быстро развивающиеся инфотехнологические предприятия новых работников. Школы такой же модели закончили по всем миру более 40000 человек.

Успешный кандидат в руководители школы должен уметь работать в быстро меняющейся среде, обладать как минимум пятилетним опытом руководства людьми или координирования жизни общины, на пользу будет также опыт работы в международной команде. Должность руководителя школы предполагает также обязательное владение эстонским, русским и английским языками и готовность постоянно находиться в Йыхви.

- Если роль школьного руководителя не кажется точно подходящей, но идея трогает и есть желание участвовать в делах Йыхвиской технологической школы, то стоит дать о себе знать. Первая задача нового школьного руководителя - создание своей команды, - констатировал Райнер Стернфельд.

200 учащихся в год

Новый школьный руководитель может вступить в должность с начала будущего года, его основная брутто-зарплата составит 3500 евро. Срок выдвижения кандидатур - 1 декабря, сделать это можно по адресу: talendipank.fontes.ee.

Желающие учиться в школе могут начинать отправлять заявления в апреле будущего года. Затем состоится предварительный отбор, прошедших его пригласят на месячный тестовый период. Из этих людей отберут двести, которые попадут в первый выпуск. "Предыдущий опыт и навык программирования не требуются, тестировать будут только внимательность, умение работать в команде и т.д.", - объяснил Райнер Стернфельд.