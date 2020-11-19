Сильвер Пеэпмаа в третий раз пришел на работу в Йыхвиское волостное управление

Покидая пост юридического советника Йыхвиского волостного управления в апреле этого года, Пеэпмаа не пожелал публично прокомментировать свой шаг. После ухода он работал юристом в Нарвской горуправе. Свое возвращение в Йыхвиское волостное управление он объяснил тем, что от волостной управы поступило предложение принять участие в конкурсе, как было и в прошлый раз.

В первый раз Пеэпмаа покинул волостное управление в начале 2017 года, когда занимаемую им должность юриста сократили в ходе структурной реформы, проведенной волостной управой во главе с Эдуардом Эастом. Тогда вместо должности юриста создали должность юридического советника, для замещения которой организовали конкурс. Однако летом того же года Эаста отстранили от должности, и той же осенью победивший в конкурсе Тарво Нургамаа покинул пост юридического советника, а победителем состоявшегося после этого конкурса на замещение этой должности стал Сильвер Пеэпмаа.