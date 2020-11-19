Денег попросили более 80 квартирных товариществ

В Кохтла-Ярвеское горуправление поступило 82 заявки на финансовую поддержку квартирных товариществ после проведенных ремонтных работ или благоустройства дворовых территорий. Это в два раза больше, чем весной и летом.
В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 100 тысяч евро на поддержку квартирных товариществ, прием ходатайств проводится в три этапа - весной, летом и осенью. Половина этой суммы была израсходована в первом полугодии. В ноябре квартирные товарищества проявили рекордную активность: заявлений поступило в два раза больше, чем обычно. По словам мэра Людмилы Янченко, это прежде всего говорит о том, что горожане больше заботятся о своих домах и стараются улучшать среду проживания. В списке есть дома, выполнившие серьезные работы по ремонту крыш или фасадов, претендующие на максимальную сумму поддержки - 10 тысяч евро.
- В соответствии с постановлением горсобрания, выплаты производятся после проверки соответствия документов и в порядке очереди по времени поступления заявлений, - напоминает мэр. - Специалисты уже приступили к проведению квалификации представленных пакетов, но уже ясно, что 50 тысяч евро будет недостаточно для удовлетворения всех ходатайств. К сожалению, добавить денег на эти цели из городского бюджета в этом году не получится.
Янченко заметила, что на данный момент ясно и то, что список сократится, так как есть заявки на работы, проведенные в прошлом году, - это не соответствует требованиям постановления. Кому помогут и в каких размерах, станет ясно после того, как комиссия завершит работу. "До конца года точно успеют, а первые проверенные ходатайства уже подготовили для утверждения на ближайшем заседании горуправления", - сказала она.