Денег попросили более 80 квартирных товариществ

В бюджете Кохтла-Ярве на текущий год предусмотрено 100 тысяч евро на поддержку квартирных товариществ, прием ходатайств проводится в три этапа - весной, летом и осенью. Половина этой суммы была израсходована в первом полугодии. В ноябре квартирные товарищества проявили рекордную активность: заявлений поступило в два раза больше, чем обычно. По словам мэра Людмилы Янченко, это прежде всего говорит о том, что горожане больше заботятся о своих домах и стараются улучшать среду проживания. В списке есть дома, выполнившие серьезные работы по ремонту крыш или фасадов, претендующие на максимальную сумму поддержки - 10 тысяч евро.

- В соответствии с постановлением горсобрания, выплаты производятся после проверки соответствия документов и в порядке очереди по времени поступления заявлений, - напоминает мэр. - Специалисты уже приступили к проведению квалификации представленных пакетов, но уже ясно, что 50 тысяч евро будет недостаточно для удовлетворения всех ходатайств. К сожалению, добавить денег на эти цели из городского бюджета в этом году не получится.