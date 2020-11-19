Волостное управление не намерено переносить срок завершения строительства нового здания Йыхвиской основной школы

По словам помощника волостного старейшины Тоомаса Наэля, волостное управление собирается в конце ноября объявить тендер на строительство школьного здания с предположительной стоимостью 7,2 миллиона евро. "Мы внесем в него условие, что здание должно быть готово в июле 2022 года. Фирмы, желающие выиграть тендер, должны учесть, что им придется мобилизовать работы на этом объекте", - сказал он.