Чт, 19.11.2020
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Волостное управление не намерено переносить срок завершения строительства нового здания Йыхвиской основной школы

К лету 2022 года в Йыхви должно появиться такое новое школьное здание.

ФОТО: ESKIIS/AB Kauss

Хотя подготовительные работы перед строительством нового здания Йыхвиской основной школы затянулись, волостное управление надеется, что стройка завершится к намеченному сроку, то есть к лету 2022 года.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам помощника волостного старейшины Тоомаса Наэля, волостное управление собирается в конце ноября объявить тендер на строительство школьного здания с предположительной стоимостью 7,2 миллиона евро. "Мы внесем в него условие, что здание должно быть готово в июле 2022 года. Фирмы, желающие выиграть тендер, должны учесть, что им придется мобилизовать работы на этом объекте", - сказал он.

Наэль добавил, что у волостного управления нет пути назад, ведь со сроком связано также финансирование строительства. Около пяти миллионов евро поступят от государства в рамках программы упорядочения школьной сети. Йыхвиская волость должна вложить 2,4 миллиона евро, а если цена тендера окажется выше - то и больше.

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