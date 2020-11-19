Пт, 20.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

В пожаре в поселке Таммику погибли два человека

Около 13.00 под завалами спасатели обнаружили тела двух человек.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik.

В среду вечером в поселке Таммику Йыхвиской волости загорелся жилой дом. Работы по тушению продолжались и утром четверга. Под обломками сгоревшего дома спасатели обнаружили тела двух человек.

18 ноября в 21.19 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в поселке Таммику Йыхвиской волости, где открытым пламенем горел жилой дом.

К прибытию спасателей на место происшествия жилой дом горел с большой интенсивностью, поэтому возгорание тушили снаружи и защищали находящиеся поблизости жилые строения.

В 22.47 приступили к эвакуации людей из жилых домов на улице Тамме, так как из-за сильного ветра была опасность распространения огня на другие дома. В 23.52 эвакуированным людям разрешили вернуться в дома, порекомендовав держать двери и окна закрытыми и выключить вентиляцию.

В 00.45 руководитель спасательных работ сообщил, что окрестные дома спасены и угрозы для них нет, в горевшем доме осуществляются работы по тушению остаточных очагов, а находившаяся во дворе дома собака доставлена в приют.

Утром работы по тушению остаточных очагов продолжились, и около 13.00 спасатели обнаружили под обломками сгоревшего дома два тела. По данным Спасательного департамента, их личности до сих пор устанавливаются.

Причина возгорания дома пока не известна.

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