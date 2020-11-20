Выборы новых руководителей Нарвы откладываются на декабрь

Мэр Нарвы Алексей Евграфов получил вотум недоверия и отправлен в отставку 11 ноября. Накануне того дня заявила об уходе председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович. Новая политическая коалиция, берущая в свои руки управление Нарвой, рассчитывала провести выборы на очередном заседании Нарвского горсобрания 26 ноября, однако этого не произойдет.

Зампредседателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина, исполняющая обязанности председателя, решила не вносить в повестку заседания 26 ноября проекты о выборах новых руководителей. Она объяснила это тем, что проекты представлены в канцелярию 17 ноября - и ко дню утверждения повестки не проработаны.

- Это вопросы процедурные, которые надо очень хорошо посмотреть. Есть пять дней, чтобы взять их в производство и оценить, как правильно составить решение. На данный момент я их отправила на юридическую оценку, - объяснила Оленина на заседании правления Нарвского горсобрания.

На созыв собрания по поставленным депутатами вопросам Закон об организации местного самоуправления дает максимум месяц. В данном случае срок истечет 17 декабря.

Этот же закон дает местному собранию максимум два месяца на избрание новых председателя собрания и мэра или старейшины волости, считая со дня освобождения предыдущих от должности. В противном случае собрание признается недееспособным, и его основной состав сменяется замещающими членами.

Не пустила оппонента к трибуне

Та же Лариса Оленина, замещающая руководителя депутатского корпуса, на заседании Нарвского горсобрания 11 ноября не пустила к трибуне представителя новой коалиции Яну Кондрашову. Кондрашова намеревалась зачитать заявление о недоверии самой Олениной, а также второму зампредседателя Елене Пахомовой. Оба заместителя входят во фракцию "Kodulinn Narva", которая к тому моменту раскололась надвое.

Оленина спустя неделю на заседании правления горсобрания признала, что не пускать Кондрашову к трибуне было неправильно, и добавила по этому поводу, что "никто от ошибок не застрахован".

- Как получилось, так получилось, - констатировала она.

Кондрашова считает, что временно председательствующая допускает двойные стандарты:

- Оленина лишила нас слова и по этой причине сама же потом решила, что в повестку заседания вопрос о недоверии не войдет. Только за это уже можно высказать недоверие.

Заявление о недоверии обоим заместителям председателя Нарвского горсобрания теперь планируют озвучить на заседании 26 ноября. В этом случае голосование за отстранение их от должностей состоится опять же в декабре.

Стороны готовятся к выборам

В Нарве продолжаются переговоры, предваряющие коалиционный договор между фракцией "Наша Нарва", будущей фракцией Центристской партии и семью депутатами, пока состоящими во фракции "Kodulinn Narva". Ожидается, что подпишут договор в начале новой недели.

Не подтверждено официально, но уже озвучено, что кандидатом в мэры Нарвы наверняка станет Катри Райк - лидер новой коалиции в Нарвском горсобрании, член Социал-демократической партии Эстонии, готовая сдать мандат члена Рийгикогу ради руководства Нарвой.

Вероятным кандидатом на пост председателя Нарвского горсобрания является Татьяна Стольфат, беспартийная член фракции "Kodulinn Narva", руководящая Нарвским центром социальной работы.

Оказавшаяся в меньшинстве вторая часть фракции "Kodulinn Narva" планирует выдвинуть кандидатами прежних мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович. Евграфов уже подтвердил, что поборется за должность, рассчитывая на то, что отвернувшиеся от него семеро членов фракции опомнятся и исправятся.