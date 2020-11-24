Вт, 24.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Новый морской променад в Силламяэ почти готов, но торжественное открытие планируют в мае

Новый променад официально еще не открыт для прогулок, но здесь практически все уже готово.

ФОТО: Olga Eskor

Морской променад в Силламяэ, строительством которого почти год занимается фирма "Nordeсon", вступил в фазу завершения - уже в начале декабря горожанам можно будет прогуляться вдоль моря и оценить старания строителей. Сумма инвестиций составила более четырех миллионов евро, 2,3 миллиона евро из них выделены из Фонда содействия развитию предпринимательства EAS, остальная часть - из городского бюджета. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

На 640-метровом морском променаде, который соединил центр города с портом, составив одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере, имеются три моста - строители реконструировали один старый мост, построены также два новых. Установлена семиметровая многоуровневая смотровая вышка, вдоль променада оборудованы деревянные платформы-террасы, спортивные и детские площадки, а также летняя сцена. 

По словам специалиста Силламяэского горуправления по связям с общественностью Ольги Эскор, к лету здесь планируется установить также небольшое кафе или продуктовые киоски, где можно будет приобрести напитки и что-то перекусить. Сейчас городские власти занимаются поиском наилучшего решения для этого.

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