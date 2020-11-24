Новый морской променад в Силламяэ почти готов, но торжественное открытие планируют в мае

Новый променад официально еще не открыт для прогулок, но здесь практически все уже готово.

Морской променад в Силламяэ, строительством которого почти год занимается фирма "Nordeсon", вступил в фазу завершения - уже в начале декабря горожанам можно будет прогуляться вдоль моря и оценить старания строителей. Сумма инвестиций составила более четырех миллионов евро, 2,3 миллиона евро из них выделены из Фонда содействия развитию предпринимательства EAS, остальная часть - из городского бюджета.