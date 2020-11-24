Новый морской променад в Силламяэ почти готов, но торжественное открытие планируют в мае

Морской променад в Силламяэ, строительством которого почти год занимается фирма "Nordeсon", вступил в фазу завершения - уже в начале декабря горожанам можно будет прогуляться вдоль моря и оценить старания строителей. Сумма инвестиций составила более четырех миллионов евро, 2,3 миллиона евро из них выделены из Фонда содействия развитию предпринимательства EAS, остальная часть - из городского бюджета.
На 640-метровом морском променаде, который соединил центр города с портом, составив одно целое с реконструированным два года назад бульваром Мере, имеются три моста - строители реконструировали один старый мост, построены также два новых. Установлена семиметровая многоуровневая смотровая вышка, вдоль променада оборудованы деревянные платформы-террасы, спортивные и детские площадки, а также летняя сцена.