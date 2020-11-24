В Силламяэ хотят строить причал для прогулочных судов

Гавань для яхт и лодок должна появиться в течение ближайших пяти лет. Если планы осуществятся, это может заметно посодействовать развитию туризма.
Советник по развитию Силламяэского горуправления Антон Макарьев сказал, что первый участок нового морского променада в Силламяэ готов, а в будущем планируется его продолжение в сторону порта и пассажирского терминала. Поэтому план строительства малого порта для прогулочных судов и лодок будет логичным продолжением и откроет новые возможности для развития туризма, города и Ида-Вирумаа в целом.