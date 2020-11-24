Вт, 24.11.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ

В Силламяэ хотят строить причал для прогулочных судов

Так видят будущую марину в Силламяэ создатели эскизного проекта.

ФОТО: Силлвмяэское горуправление

Гавань для яхт и лодок должна появиться в течение ближайших пяти лет. Если планы осуществятся, это может заметно посодействовать развитию туризма.

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

Советник по развитию Силламяэского горуправления Антон Макарьев сказал, что первый участок нового морского променада в Силламяэ готов, а в будущем планируется его продолжение в сторону порта и пассажирского терминала. Поэтому план строительства малого порта для прогулочных судов и лодок будет логичным продолжением и откроет новые возможности для развития туризма, города и Ида-Вирумаа в целом. 

- В Ида-Вирумаа есть малые порты в Тойла и Нарва-Йыэсуу, но они не так активно задействованы, потому что там предоставляется мало услуг, и главное, они не работают в связке между собой. В Силламяэ малые суда тоже могли бы заходить, но, к сожалению, возможности швартовки для них у нас пока нет, - объясняет он. - Это и хотелось бы обеспечить. Так как в будущем году планируется большой проект инвестиций с целью объединения всех ида-вируских портов, мы должны быть готовы к тому, чтобы предоставить свой пакет документов на строительство малого порта. Будет проект - будем искать источники финансирования для его воплощения.

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