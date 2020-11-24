В Силламяэ хотят строить причал для прогулочных судов

Советник по развитию Силламяэского горуправления Антон Макарьев сказал, что первый участок нового морского променада в Силламяэ готов, а в будущем планируется его продолжение в сторону порта и пассажирского терминала. Поэтому план строительства малого порта для прогулочных судов и лодок будет логичным продолжением и откроет новые возможности для развития туризма, города и Ида-Вирумаа в целом.

- В Ида-Вирумаа есть малые порты в Тойла и Нарва-Йыэсуу, но они не так активно задействованы, потому что там предоставляется мало услуг, и главное, они не работают в связке между собой. В Силламяэ малые суда тоже могли бы заходить, но, к сожалению, возможности швартовки для них у нас пока нет, - объясняет он. - Это и хотелось бы обеспечить. Так как в будущем году планируется большой проект инвестиций с целью объединения всех ида-вируских портов, мы должны быть готовы к тому, чтобы предоставить свой пакет документов на строительство малого порта. Будет проект - будем искать источники финансирования для его воплощения.