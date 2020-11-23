Вт, 24.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Департамент здоровья рекомендует ограничить деятельность по интересам

Снимок илююстративный.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX

Департамент здоровья обратился к самоуправлениям с просьбой критически пересмотреть находящуюся в сфере их ведения деятельность по интересам, поскольку в последние недели коронавирус очень распространился среди молодежи именно через кружки и школы по интересам. 

"Это вызывающая тревогу тенденция, в связи с чем мы видим, что собирающая учеников в разных школах деятельность по интересам (тренировки, танцевальные школы, музыкальные школы, театральные кружки, художественные кружки и кружки рукоделия, репетиции хоров и оркестров и т.д.) способствует в настоящий момент сильному распространению вируса", - написала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в разосланном самоуправлениям письме.

По ее словам, многие дети переносят вирус бессимптомно или с очень легкими симптомами и передают его дальше. "Часто не замечают, что у ребенка имеются симптомы заболевания, и из-за этого риск распространения увеличивается. Хотя наибольшая угроза существует сейчас в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, с каждым днем увеличивается риск и по всей Эстонии", - написала она.

Там же даются рекомендации по проведению учебной работы в кружках по интересам: среди прочего рекомендуют при возможности проводить обучение на свежем воздухе, избегать больших групп и отказаться от связанных с деятельностью по интересам крупных мероприятий. 

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