Департамент здоровья рекомендует ограничить деятельность по интересам

"Это вызывающая тревогу тенденция, в связи с чем мы видим, что собирающая учеников в разных школах деятельность по интересам (тренировки, танцевальные школы, музыкальные школы, театральные кружки, художественные кружки и кружки рукоделия, репетиции хоров и оркестров и т.д.) способствует в настоящий момент сильному распространению вируса", - написала заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма в разосланном самоуправлениям письме.

По ее словам, многие дети переносят вирус бессимптомно или с очень легкими симптомами и передают его дальше. "Часто не замечают, что у ребенка имеются симптомы заболевания, и из-за этого риск распространения увеличивается. Хотя наибольшая угроза существует сейчас в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа, с каждым днем увеличивается риск и по всей Эстонии", - написала она.