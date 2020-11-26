Йыхвиская центральная библиотека организует в эти выходные на Селисоо два поэтических похода

В субботу, 28 ноября, Йыхвиская центральная библиотека приглашает в поэтический поход тех интересующихся, для кого родным языком является русский, а в воскресенье, 29 ноября, - тех, кто говорит по-эстонски.

В оба дня автобус отправится от Йыхвиской центральной библиотеки к месту поэтического похода в 11.00. В оба дня музыкальным сопровождающим похода выступит молодой скрипач Дан Дехтерук, в оба дня на обратном пути сделают остановку на хуторе Тагавялья, чтобы съесть тарелку вкусного супа.

В эстоноязычный поэтический поход участников поведет поэт Юрген Роосте, который приедет из Таллинна, в русскоязычный - поэт Владислав Сумарок из Силламяэ. "Я очень рада, что в эстоноязычном походе свои стихи прочтет и Аннели Ламп, - отметила Линнард. - Мы с Юргеном раньше устраивали поэтические походы для школьников, и они по доброй воле читали довольно много стихотворений Аннели - они находят отклик".

На самом деле все участники поэтических походов, у кого есть особенно близкие сердцу стихотворные строки, смогут их прочесть. "Одна остановка для чтения стихов у нас будет, например, у трясины Князева, мимо которой ведет походная тропа".

Хорошую погоду в выходные организаторы поэтических походов пообещать не могут. "Норвежская метеослужба, во всяком случае, дождя не обещает и даже обещает один градус тепла. Но кое-что можно сказать наверняка. Первое: не бывает плохой погоды, бывает неподходящая одежда. И второе: не стоит приходить в белых кедах. Походная тропа сложена из досок, осенью она скользкая, но часть дороги покрыта сеткой и устойчива под ногами. И необязательно всем заходить далеко".

В автобусе нужно будет надеть маску, а на походной тропе - соблюдать дистанцию.

Для участия необходима предварительная регистрация: linnardtiia@gmail.com, тел. 558 4247.