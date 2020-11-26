Артем Смирнов борется за приз Ольги Сосновской

Ученик Рены Быковой из Ахтмеской школы искусств Артем Смирнов участвует в престижном международном конкурсе для детей и юношества в жанре академического вокала, прошел во второй тур и стал одним из любимцев публики. Земляки могут помочь ему стать обладателем приза зрительских симпатий.
Конкурс на приз народной артистки Коми Ольги Сосновской проводится более четверти века, являясь одним из самых престижных не только в России, но и на международной арене. Сейчас главным организатором является Продюсерский центр Владимира Юрковского. Карантин не помешал творческому движению, в этом году конкурс впервые проходит дистанционно, жюри слушает участников в записи. Их, как всегда, много - 123. В составе жюри работают профессиональные музыканты из России, Эстонии, Словакии, Швейцарии, Италии.
Дигитальный конкурс проходит в два тура, в младшей группе 9-11 лет, где выступает Артем Смирнов, 46 вокалистов и, по словам жюри, конкуренция здесь наиболее серьезная. Артем прошел во второй тур, слушания идут до 30 октября. Результаты объявят 6 декабря, а лучшие исполнители выступят в гала-концерте онлайн.
Все выступления организаторы выкладывают на ютьюб, и зрители могут голосовать за своих фаворитов. Набравший самое большое количество голосов получит приз зрительских симпатий. Артем уже вошел в десятку лучших из всех участников конкурса и продолжает собирать лайки.
Рена Быкова считает, что в необычной ситуации есть плюсы.
- Планировали выступление Артема на этом конкурсе в прошлом году, но из-за проблем с визой не получилось, - сказала она. - Сейчас виза не нужна, расходы меньше - только плата за участие. Возможно, поэтому еще больше сильных конкурентов. Если в традиционном ходе конкурсов участники обычно очень заняты - им некогда слушать коллег, то сейчас наоборот - у всех нас есть возможность лучше узнать и оценить старания друг друга. У всех разные школы, разные подходы, и это очень интересно. Дистанционно проходят курсы повышения квалификации для педагогов и мастер-классы для детей - ничего не потеряно, возможно, наоборот.
Во втором туре Артем исполнит сложную песню итальянского композитора Биксио "Мама". Недавно он пел ее на городском конкурсе "Лучше всех" в Доме творчества школьников Кохтла-Ярве, покорив зал с первой ноты. По мнению Рены, Артем не только талантливый, но также очень трудолюбивый и артистичный, имеет высокие шансы на успех и здесь. А завоевать приз зрительских симпатий своему земляку можем помочь и мы - послушать его выступление на ютьюбе и поставить лайк.