Артем Смирнов борется за приз Ольги Сосновской

Конкурс на приз народной артистки Коми Ольги Сосновской проводится более четверти века, являясь одним из самых престижных не только в России, но и на международной арене. Сейчас главным организатором является Продюсерский центр Владимира Юрковского. Карантин не помешал творческому движению, в этом году конкурс впервые проходит дистанционно, жюри слушает участников в записи. Их, как всегда, много - 123. В составе жюри работают профессиональные музыканты из России, Эстонии, Словакии, Швейцарии, Италии.

Дигитальный конкурс проходит в два тура, в младшей группе 9-11 лет, где выступает Артем Смирнов, 46 вокалистов и, по словам жюри, конкуренция здесь наиболее серьезная. Артем прошел во второй тур, слушания идут до 30 октября. Результаты объявят 6 декабря, а лучшие исполнители выступят в гала-концерте онлайн.

Все выступления организаторы выкладывают на ютьюб, и зрители могут голосовать за своих фаворитов. Набравший самое большое количество голосов получит приз зрительских симпатий. Артем уже вошел в десятку лучших из всех участников конкурса и продолжает собирать лайки.

Рена Быкова считает, что в необычной ситуации есть плюсы.

- Планировали выступление Артема на этом конкурсе в прошлом году, но из-за проблем с визой не получилось, - сказала она. - Сейчас виза не нужна, расходы меньше - только плата за участие. Возможно, поэтому еще больше сильных конкурентов. Если в традиционном ходе конкурсов участники обычно очень заняты - им некогда слушать коллег, то сейчас наоборот - у всех нас есть возможность лучше узнать и оценить старания друг друга. У всех разные школы, разные подходы, и это очень интересно. Дистанционно проходят курсы повышения квалификации для педагогов и мастер-классы для детей - ничего не потеряно, возможно, наоборот.