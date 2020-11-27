Остаточное загрязнение на территории бывшего шиноремонтного завода ликвидировано

По словам проектного руководителя отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, загрязненную почву выкопали в среднем до глубины двух метров - до слоя известняка. "Полностью очистили также самую загрязненную территорию в районе старых наземных топливных емкостей, на поверхности земли нет больше полужидких масляных отходов. Распространение загрязнения теперь остановлено и в будущем эту территорию снова можно будет принять в использование", - сказал он.