Пт, 27.11.2020
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ЮРИ РАТАС, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

Остаточное загрязнение на территории бывшего шиноремонтного завода ликвидировано

Загрязненная почва на территории старого шиноремонтного завода была выкопана и вывезена.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В ходе начатой в июле ликвидации остаточного загрязнения на территории бывшего кохтла-ныммеского шиноремонтного завода убрали около 14000 кубометров сильно загрязненной почвы и 100 кубометров масляных отходов. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

По словам проектного руководителя отдела водных ресурсов Министерства окружающей среды Раймо Яаксоо, загрязненную почву выкопали в среднем до глубины двух метров - до слоя известняка. "Полностью очистили также самую загрязненную территорию в районе старых наземных топливных емкостей, на поверхности земли нет больше полужидких масляных отходов. Распространение загрязнения теперь остановлено и в будущем эту территорию снова можно будет принять в использование", - сказал он. 

Если проведенное в 2013 году исследование показало, что в крупнейшем источнике загрязнения на объекте имеется около 1000 кубометров полужидких масляных отходов, то на самом деле масляных отходов оказалось значительно меньше. За счет этого, по словам Яаксоо, удалось убрать гораздо больше загрязненной почвы. 

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