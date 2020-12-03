Кохтлаярвесцев ждут лазерное шоу и сказка на стенах

Художник Таави Варм и студенты Эстонской художественной академии по заказу Кохтла-Ярвеского центра культуры создали современную таинственную сказочную историю, которая будет демонстрироваться темным декабрьским вечером прямо на фасаде очага культуры.

- Много лет подряд главными героями наших рождественских приключений являются гномы сланцевой земли, - подчеркивает директор центра культуры Светлана Короткова. - Нынешний год особенный, и очень огорчает, что на этот раз мы не сможем пригласить в свой дом сотни детей, устроив для них разнообразные приключения с гномами. Но творческая команда нашла новые идеи, которые удалось воплотить, и очень надеемся, что маленькие и взрослые горожане, которые придут вечером, получат яркие во всех смыслах слова впечатления, а главное, заряд хорошего настроения в предрождественские дни.

Приключения гномов сланцевой земли изобразили художник Таави Варм и студенты Эстонской художественной академии. ФОТО: Частный архив

Творческая команда центра культуры придумала много сюрпризов для публики, но из-за коронавирусных ограничений от части идей в этом году придется отказаться. Тем не менее обещают, что праздник состоится при любой погоде. Кроме видеомаппинга зрителям предложат лазерное шоу. Украсит это действо концерт Тийта Кикаса и Рольфа Роосалу, где прозвучит инструментальная и вокальная музыка. Звучание лазерной арфы сделает это зрелище исключительным, а лазерное шоу добавит света и тепла в наши души.

Видеомаппинг - направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.