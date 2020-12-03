Правительство одобрило ограничения на занятия по интересам и спортом в Ида-Вирумаа

Это означает, что индивидуальные тренировки с тренером в Ида-Вирумаа будут по-прежнему разрешены, сообщило 3 декабря коммуникационное бюро правительства.

Ограничения также не коснутся занятий полупрофессиональным и профессиональным спортом, включая юниоров. В этом случае будет необходимо применять меры по профилактике распространения вируса, исключив контакт между разными группами спортсменов.

Из-под запрета также выведены занятия по интересам и факультативное обучение людей с особыми потребностями.

Планируется, что ограничения вступят в силу с субботы, 5 декабря, как и объявленные ранее общегосударственные ограничения. Государственная канцелярия подготовит соответствующее постановление, которое правительство собирается одобрить на электронном заседании в пятницу.

Ужесточение ограничений в Ида-Вирумаа поддержалиДепартамент здоровья, консультирующие правительство ученые, а также главы местных самоуправлений северо-востока, с которым накануне консультировался премьер-министр Юри Ратас.

"Эпидемия в Ида-Вирумаа очень беспокоит всех нас. Показатель заражения здесь в 2,5 раза выше, чем в остальной Эстонии. Государство уже направило в регион дополнительную помощь, но нужны и дополнительные ограничения, чтобы взять под контроль распространение вируса", - сказал Ратас.

По оценке специалистов из местных самоуправлений и Департамента здоровья, наибольшей проблемой в Ида-Вирумаа являются образование по интересам, любительский спорт и соревнования в закрытых помещениях, потому что именно там возникли многие очаги инфекции.