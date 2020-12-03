Правительство одобрило ограничения на занятия по интересам и спортом в Ида-Вирумаа

Правительство принципиально одобрило в четверг дополнительные коронавирусные ограничения в Ида-Вирумаа, предусматривающие ограничения на занятия по интересам в закрытых помещениях для детей и молодежи, а также любительским спортом, за исключением индивидуальных тренировок, сообщает портал rus.err.ee.
Это означает, что индивидуальные тренировки с тренером в Ида-Вирумаа будут по-прежнему разрешены, сообщило 3 декабря коммуникационное бюро правительства.
Ограничения также не коснутся занятий полупрофессиональным и профессиональным спортом, включая юниоров. В этом случае будет необходимо применять меры по профилактике распространения вируса, исключив контакт между разными группами спортсменов.
Из-под запрета также выведены занятия по интересам и факультативное обучение людей с особыми потребностями.
Планируется, что ограничения вступят в силу с субботы, 5 декабря, как и объявленные ранее общегосударственные ограничения. Государственная канцелярия подготовит соответствующее постановление, которое правительство собирается одобрить на электронном заседании в пятницу.
Ужесточение ограничений в Ида-Вирумаа поддержалиДепартамент здоровья, консультирующие правительство ученые, а также главы местных самоуправлений северо-востока, с которым накануне консультировался премьер-министр Юри Ратас.
"Эпидемия в Ида-Вирумаа очень беспокоит всех нас. Показатель заражения здесь в 2,5 раза выше, чем в остальной Эстонии. Государство уже направило в регион дополнительную помощь, но нужны и дополнительные ограничения, чтобы взять под контроль распространение вируса", - сказал Ратас.
По оценке специалистов из местных самоуправлений и Департамента здоровья, наибольшей проблемой в Ида-Вирумаа являются образование по интересам, любительский спорт и соревнования в закрытых помещениях, потому что именно там возникли многие очаги инфекции.
По последним данным Департамента здоровья, кумулятивная заболеваемость за 14 дней в Ида-Вирумаа составляет 835 случаев на 100 000 населения при среднем показателе в Эстонии 358.