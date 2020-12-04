Город Кохтла-Ярве направил все школы занятий по интересам на дистанционное обучение

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко отправила подведомственным учреждениям письмо, в котором сообщает, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе и решением правительства республики вводятся ограничения на деятельность в сфере образования по интересам и любительского спорта начиная с 5 декабря, и просит до более точных распоряжений приостановить в городе деятельность соответствующих учреждений.
Среди прочего Янченко просит держать все спортбазы школ и спортивных учреждений (в т.ч. бассейны) закрытыми, за исключением проведения деятельности по учебной программе, если эпидемиологическая ситуация это позволяет. "Школам по интересам и молодежным центрам продолжить деятельность дистанционно. Учебным группам, кружкам и коллективам учреждений культуры продолжить дистанционное обучение. Деятельность внеклассных кружков по интересам в общеобразовательных школах продолжить в дистанционной форме", - говорится в сообщении мэра.