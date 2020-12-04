Город Кохтла-Ярве направил все школы занятий по интересам на дистанционное обучение

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко отправила подведомственным учреждениям письмо, в котором сообщает, что в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе и решением правительства республики вводятся ограничения на деятельность в сфере образования по интересам и любительского спорта начиная с 5 декабря, и просит до более точных распоряжений приостановить в городе деятельность соответствующих учреждений.