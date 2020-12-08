Ср, 9.12.2020
Ключевое значение имеет осведомленность. Люди должны знать, что это за вирус, какая опасность им грозит и как защитить себя от нее. ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
ТООМАС КАРИЙС, ГЛАВВРАЧ ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ
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Оставшимся за бортом КТ предлагают ждать и надеяться

Дом на Кескаллеэ, 20 после ремонта фасада и дороги получил в ноябре самую большую поддержку от города - 7883,56 евро.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве распределили сумму финансовой поддержки для квартирных товариществ - удовлетворено 13 ходатайств, на 59 средств не хватило. Порядок софинансирования, применяемый городскими властями, вновь вызвал волну эмоций и недовольства - его предлагают пересмотреть. 

ДОСТУПНО ДЛЯ ДОСТУПНО ДЛЯ

За пять дней ноябрьской акции приема ходатайств о финансовой поддержке в горуправление поступило 82 заявки. После проверки документов на соответствие условиям список претендентов сократился до 72. Удовлетворено тринадцать на сумму 40884,53 евро, часть уже получили деньги, остальные получат в ближайшие дни.

Самое большое пособие получил дом на Кескаллеэ, 20 - 7883,56 евро, затратив на ремонт фасада и дороги 31534,24 евро. Чуть меньше - 7334,90 - получил дом на Метсапарги, 6, потративший на ремонт фасада 29339,6 евро. Восстановление на Олеви, 29 обошлось в 27 тысяч евро, из которых им компенсировали 6750. 

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