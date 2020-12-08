Оставшимся за бортом КТ предлагают ждать и надеяться

За пять дней ноябрьской акции приема ходатайств о финансовой поддержке в горуправление поступило 82 заявки. После проверки документов на соответствие условиям список претендентов сократился до 72. Удовлетворено тринадцать на сумму 40884,53 евро, часть уже получили деньги, остальные получат в ближайшие дни.

Самое большое пособие получил дом на Кескаллеэ, 20 - 7883,56 евро, затратив на ремонт фасада и дороги 31534,24 евро. Чуть меньше - 7334,90 - получил дом на Метсапарги, 6, потративший на ремонт фасада 29339,6 евро. Восстановление на Олеви, 29 обошлось в 27 тысяч евро, из которых им компенсировали 6750.