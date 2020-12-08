Оставшимся за бортом КТ предлагают ждать и надеяться

В Кохтла-Ярве распределили сумму финансовой поддержки для квартирных товариществ - удовлетворено 13 ходатайств, на 59 средств не хватило. Порядок софинансирования, применяемый городскими властями, вновь вызвал волну эмоций и недовольства - его предлагают пересмотреть.
За пять дней ноябрьской акции приема ходатайств о финансовой поддержке в горуправление поступило 82 заявки. После проверки документов на соответствие условиям список претендентов сократился до 72. Удовлетворено тринадцать на сумму 40884,53 евро, часть уже получили деньги, остальные получат в ближайшие дни.