Популярные ахтмеские вечера ставят на паузу

Руководитель клуба "Ахтме" Татьяна Новожилова сказала, что и нынче они активно готовились к декабрю. В новой программе "Сказки для Шахерезады" придумали много веселых развлечений и сюрпризов. Но, к огромному сожалению артистов, из-за пандемии отменены все массовые мероприятия и ахтмесцам придется отложить планы на следующий год.