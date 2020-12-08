Ср, 9.12.2020
Мыза Сака оказалась в первом окопе на пути наступления этого кризиса и получила удар. ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
ТЫНИС КААЗИК, ВЛАДЕЛЕЦ МЫЗЫ САКА
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Популярные ахтмеские вечера ставят на паузу

Коронавирусные ограничения побудили ахтмеских артистов поставить спектакль "Хочу купить вашего мужа", который осенью прошел с большим успехом.

ФОТО: Клуб "Ахтме"

Впервые за несколько десятилетий клуб "Ахтме" отказался от проведения рождественских вечеров, на которые билеты всегда разлетались как горячие пирожки и не только среди окрестных жителей, охотно приезжали также из других городов.   

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Руководитель клуба "Ахтме" Татьяна Новожилова сказала, что и нынче они активно готовились к декабрю. В новой программе "Сказки для Шахерезады" придумали много веселых развлечений и сюрпризов. Но, к огромному сожалению артистов, из-за пандемии отменены все массовые мероприятия и ахтмесцам придется отложить планы на следующий год.

Творческая команда не опустила руки и успела написать сценарий музыкального спектакля для взрослых "Ночь чудес в Иллюзиуме", надеясь показать его хотя бы дважды на сцене в рождественские дни. Но и он не состоится.

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